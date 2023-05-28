2023 Seçimleri 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanacak. 2023 İstanbul Sarıyer seçim sonuçlarına oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Sarıyer Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

İstanbul Sarıyer Hakkında

İstanbul'un kuzeyinde yer alan Sarıyer, şehrin en yeşil ve doğal ilçelerinden biridir. İlçe, Karadeniz'e doğru uzanan bir coğrafi yapıya sahip olup, geniş ormanlık alanları, şık konutları ve boğaz manzarasıyla dikkat çeker.

Tarihçe

Sarıyer'in tarihi, antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılarda, buranın tarihinin MÖ 6. yüzyıla kadar dayandığı tespit edilmiştir. İlçenin tarihi boyunca birçok farklı medeniyetin etkisi altında kaldığı bilinmektedir. Roma İmparatorluğu döneminde bölge, stratejik konumu nedeniyle önemli bir liman kenti olarak kullanılmıştır. İstanbul'un fethinden sonra da Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemini koruyan Sarıyer, 1930 yılında İstanbul'un ilçelerinden biri haline gelmiştir.

Coğrafi Özellikler

Sarıyer, İstanbul'un kuzeyinde yer alır ve Karadeniz'e doğru uzanır. İlçenin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde ise İstanbul Boğazı bulunur. Yüzölçümü bakımından İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Sarıyer, 175 km²'lik bir alana sahiptir. İlçenin en yüksek noktası, 537 metre yüksekliğiyle Aydos Tepesi'dir. Ayrıca ilçenin birçok yerinde ormanlık alanlar bulunur ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeker.

İlçeler

Sarıyer ilçesi, 21 mahalleden oluşur. Bu mahalleler, Ayazağa, Bahçeköy, Emirgan, Fatih Sultan Mehmet, Gümüşdere, İstinye, Kilyos, Maslak, Pınar, Rumelifeneri, Sarıyer Merkez, Tarabya, Uskumruköy, Yeniköy, Zekeriyaköy, Büyükdere, Demirciköy, Gümüşsuyu, Kısırkaya, Kocataş ve Yenimahalle'dir. Her biri farklı özelliklere sahip olan bu ilçeler, zengin tarihi dokuları, doğal güzellikleri ve kültürel miraslarıyla önemli turistik mekanlardır.

Nüfus

2021 yılı verilerine göre, Sarıyer ilçesinin nüfusu 345.667'dir. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 177 kişidir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.



