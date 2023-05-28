2023 Seçimleri 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanacak. 2023 İstanbul Şişli seçim sonuçlarına oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Şişli Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

İstanbul Şişli Hakkında

İstanbul'un en merkezi ilçelerinden biri olan Şişli, Avrupa Yakası'nda yer alır ve yaklaşık 10,5 km²'lik bir alanı kapsar. Şişli, İstanbul'un en yoğun nüfuslu ilçelerinden biridir ve birçok kültürel, ticari ve turistik mekanı bünyesinde barındırır.

Tarihi

Şişli ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Belgrat Ormanı olarak bilinen bölgede kurulmuştur. İlçe, İstanbul'un Taksim Meydanı'na oldukça yakındır ve zaman içinde İstanbul'un önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Şişli'nin adı, burada yer alan Şişli Camii'nden gelmektedir. İlçe, Osmanlı döneminde askeri amaçlarla kullanılan bir arazi olduğu için, ilk yerleşim yerleri 19. yüzyıla kadar gelişmedi.

Coğrafya ve İlçeleri

Şişli, İstanbul'un merkezi konumunda olduğu için birçok semt ve yerleşim yerine ev sahipliği yapmaktadır. Şişli'nin en popüler semtleri arasında, Nişantaşı, Osmanbey, Mecidiyeköy, Bomonti ve Şişli Merkez yer almaktadır. Ayrıca Şişli, İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olan Aydos Tepesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır.

Nüfus

2021 yılı verilerine göre, Şişli ilçesinin nüfusu 308.427'dir. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına yaklaşık 29.000 kişidir. Şişli, İstanbul'un en yoğun nüfuslu ilçelerinden biridir ve nüfusu her geçen gün artmaktadır.

Önemli Mekanlar

Şişli ilçesi, İstanbul'un en önemli turistik ve kültürel mekanlarından biridir. İlçenin en önemli mekanları arasında İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi, Trump Towers İstanbul, Osmanbey, Bomonti ve Nişantaşı yer almaktadır. Ayrıca Şişli'de yer alan İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul İşletme Enstitüsü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi kurumlar, ilçenin ticari ve eğitim alanında önemli bir konuma sahip olmasını sağlamaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

YURTDIŞI OYLARIN ETKİSİ NE?

75 ülkede sandık kurulacak. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 27 Nisan'tan 9 Mayıs'a kadar sürecek. Yurtdışı oyları 2018'de birçok ilde milletvekili dağılımını belirledi. Seçmenin kısıtlı sayıda olduğu illerde bin, 2 bin oyla seçim sonucu değişebiliyor bu noktada yurtdışı oyları da önemli. İllerin toplam seçmen içindeki seçmen oranı neyse oylar da ona göre dağıtılıyor.

2018 GENEL SEÇİMLERİNDE YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEÇMEN SAYISI KAÇTI?

2018 Genel Seçimlerinde yurt içi seçmen sayısı 56.322.632, yurt dışı seçmen sayısı ise 3.044.837'dir. Toplam 59.367.469 seçmen bulunmaktaydı. 51.197.959 seçmen tarafından oy kullanıldı.

24 HAZİRAN 2018 YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.



