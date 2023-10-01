İstanbul Valiliği, İstanbul Bisiklet Turu (Tour of Istanbul) etkinliği nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili detayları açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği (UCI) organizasyonunda düzenlenecek Tour Of Istanbul etkinliği nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.