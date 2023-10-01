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Marmaray’da dengesini kaybedip rayların üzerine düşen kadın yaralandı

İstanbul son dakika haberleri: Marmaray, Tuzla İçmeler istasyonunda dengesini kaybedip rayların üzerine düşen bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar.

10:35 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul son dakika haberleri

İstanbul son dakika haberleri

'da Marmaray Tuzla İçmeler istasyonunda dengesini kaybedip rayların üzerine düşen bir kadın yaralandı. Kaza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor. Detaylar haberimizde.

RAYLARA DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI

Marmaray Tuzla İçmeler İstasyonunda saat 09.00 sıralarında trenin gelmesini bekleyen Neşe Umut (51) dengesini kaybederek rayların üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay nedeniyle seferlerde gecikme yaşanırken Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saat 08:50'de Marmaray İçmeler istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferleri Tuzla-Pendik arası tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.




#İstanbul
#Tuzla
#Marmaray
15 dakika önce
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