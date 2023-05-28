2023 Seçimleri 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanacak. 2023 İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçlarına oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Sultanbeyli Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

İstanbul Sultanbeyli Hakkında

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Sultanbeyli ilçesi, şehrin doğu kesiminde yer almaktadır. Tarihi olarak, ilçenin yerleşim tarihi oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. İlçede yapılan arkeolojik kazılarda, Hitit, Lidyalı, Pers, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar bulunmuştur. İlçenin ismi ise, 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış olan Sultan II. Bayezid'in emriyle ilçeye yerleşen Beylerbeyi Küçük Mehmet Paşa tarafından verilmiştir.Coğrafi olarak, Sultanbeyli ilçesi İstanbul'un doğusunda yer almaktadır. İlçenin kuzeyi Şile, doğusu Çekmeköy, güneyi Sancaktepe ve Pendik, batısı ise Şişli ilçesiyle sınır komşusudur. İlçenin yüzölçümü 38.6 kilometrekare olup, nüfusu 2021 yılı verilerine göre 333.507'dir. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğunu genç nüfus oluşturmaktadır.

Sultanbeyli ilçesi, İstanbul'un en hızlı gelişen ilçelerinden biridir. İlçenin geçim kaynağı genellikle ticaret ve sanayi sektörleri olmakla birlikte son yıllarda belediye tarafından gerçekleştirilen projelerle birlikte turizm sektörü de gelişmeye başlamıştır. İlçede bulunan Çamlıca Mesire Alanı ve Aydos Ormanı, doğal güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir.

Sultanbeyli ilçesi, birçok semtten oluşmaktadır. Bunlar arasında Altıntepe, Esenevler, Ihlamurkuyu, Karadeniz, Kurtköy, Sultançiftliği, Taşdelen ve Uğur Mumcu semtleri bulunmaktadır. İlçede bulunan Sultanbeyli Belediyesi, ilçenin gelişmesi için birçok proje gerçekleştirmektedir. Bunlar arasında spor, kültür, sanat ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra altyapı ve çevre düzenleme projeleri de bulunmaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

SEÇİM SONUÇLARININ GÜVENLİĞİ VE DENETLENMESİ NASIL SAĞLANIYOR?

YSK, seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması, sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi için 2007'den bu yana kısa adı SEÇSİS olan Seçim Bilişim Sistemi'ni kullanıyor.

OY KULLANDIĞIM SANDIĞIN SONUÇLARINI GÖREBİLİR MİYİM?

Sandık sonuçları, sandık kurulu tarafından tutanak altına alınacak, ilçe ve il birleştirme tutanakları da siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlenecek, birer örnekleri parti temsilcilerine verilecek ve vatandaşların göreceği şekilde de asılacak.

Ardından ilçe seçim kurullarında SEÇSİS’e girilen veriler doğrudan YSK’ya ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçları ve ıslak imzalı tutanaklar YSK’nın internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.

DEPREM BÖLGELERİNDE OY VERME İŞLEMİ NASIL OLACAK?