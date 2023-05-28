2023 Seçimleri 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanacak. 2023 İstanbul Ümraniye seçim sonuçlarına oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Ümraniye Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

İstanbul Ümraniye Hakkında

İstanbul Ümraniye ilçesi, Anadolu Yakası'nda yer alan ve kentin önemli merkezlerinden biri olan bir ilçedir. Tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olan Ümraniye, günümüzde de modern ve gelişmiş bir yerleşim yeri olarak dikkat çekmektedir.

Tarihçe:

Ümraniye, tarihi boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir bölge olarak bilinmektedir. Bölgede yapılan kazılarda, Hitit, Pers, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılar bulunmuştur. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli merkezlerinden biri haline gelen Ümraniye, 1987 yılında İstanbul'un ilçelerinden biri olarak kurulmuştur.

Coğrafya:

Ümraniye ilçesi, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almaktadır. Kuzeyinde Çekmeköy, doğusunda Sancaktepe, güneyinde Ataşehir ve Kadıköy, batısında ise Üsküdar ilçeleriyle komşudur. İlçenin yüzölçümü 45,35 kilometrekare olup, nüfusu 2021 yılı verilerine göre 738.484'tür.

İlçeler:

Ümraniye ilçesi, 26 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler arasında Alemdağ, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Elmalıkent, Atakent, Hekimbaşı, Şerifali, Esenevler ve Saray gibi önemli yerleşim yerleri bulunmaktadır. Ümraniye ilçesi, özellikle son yıllarda yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile modern ve çağdaş bir görünüme kavuşmuştur.

Nüfus:

2021 yılı verilerine göre, Ümraniye ilçesinin nüfusu 738.484'tür. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 16.269 kişidir. İstanbul'un hızlı nüfus artışı gösteren ilçelerinden biri olan Ümraniye, özellikle son yıllarda yapılan konut projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte nüfusunu artırmıştır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

24 HAZİRAN 2018 YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

24 HAZİRAN 2018 YURTDIŞI SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY DAĞILIMI

24 Haziran seçim sonuçlarına göre toplam oyların yüzde 52,38’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Norveç, Almanya, Fransa, Cezayir ve Avustralya gibi ülkelerde oyların çoğunluğunu alarak ilk sırada yer aldı. Erdoğan yüzde 74’lük oy oranıyla Belçika ve Hollanda en çok oy aldığı ülkeler oldu. Diğer cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Irak’ta yüzde 44,2 ve Japonya’da yüzde 39,6 oy ile ilk sırada yer aldı.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE YURT DIŞINDA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?

2018 seçiminde yurt dışına kayıtlı 3,04 milyon seçmen vardı. Bunların 1,53 milyonu oy kullandı. Seçmenlerin neredeyse yarısı Almanya’da (1,44 milyon) idi. Fransa’da 341 bin, Hollanda’da 260 bin seçmen kayıtlıydı.















