2023 Seçimleri 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlar ı açıklanacak. 2023 İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçlarına oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Zeytinburnu Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

İstanbul Zeytinburnu Hakkında

İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan Zeytinburnu ilçesi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekmektedir. Zeytinburnu, İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olarak bilinmektedir. Tarihi boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan ilçe, 1987 yılında İstanbul'un ilçelerinden biri olarak belirlenmiştir.

Zeytinburnu ilçesi, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. Toplamda 11,45 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ilçe, kuzeyde Güngören ve Bakırköy, batıda Fatih, doğuda Zeytinburnu Körfezi ve güneyde Marmara Denizi ile çevrilidir. İlçe sınırları içinde Yedikule Hisarı, Kazlıçeşme Özgürlük Parkı, Veliefendi Hipodromu ve Cevizlibağ Atatürk Anıtı gibi birçok tarihi ve turistik mekan bulunmaktadır.

Zeytinburnu ilçesi, tarihi boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İlk olarak Bizans İmparatorluğu'nun önemli bir liman kenti olan Zeytinburnu, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemini korumuştur. İlçede yer alan Yedikule Hisarı, Bizans İmparatoru II. Theodosius tarafından inşa edilmiştir. Hisar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de stratejik önemini korumuştur.

Günümüzde Zeytinburnu ilçesi, İstanbul'un önemli merkezlerinden biridir. İlçe sınırları içinde birçok sanayi tesisi ve işletme bulunmaktadır. Ayrıca ilçe, İstanbul'un önemli ulaşım akslarından biri olan E-5 Karayolu ve Marmaray hatları üzerinde yer almaktadır.

2021 yılı verilerine göre, Zeytinburnu ilçesinin nüfusu 305.704'tür. İlçenin nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 26.7 kişi olarak hesaplanmaktadır. Zeytinburnu, İstanbul'un en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olarak dikkat çekmektedir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.



