Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayımladı. MGM İstanbul için 3 Kasım 2024 Pazar gününün hava durumu güncel bilgilerini paylaştı. Peki İstanbul’da bugün hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu tahminleri...
İstanbul, Pazar sabahına yağmurlu bir hava ile başlarken, sıcaklık 16 derece olarak ölçülüyor. Hissedilen sıcaklık da yine 16 derece seviyesinde.
İstanbul’da öğle saatlerinde şehirde parçalı bulutlu bir hava olurken, hava sıcaklığı 15 dereceye yükseliyor ve hissedilen sıcaklık da 15 derece olarak kalıyor.
İstanbul’da akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 12 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde seyrediyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji'den İstanbul için yapılan açıklamada, Pazar günü hafif yağış olacağı belirtildi. Peki, İstanbul'da Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri hava durumu nasıl olacak?
- İstanbul Pazar günü hava durumu: En yüksek sıcaklık 15 derece, hafif sağanak yağış.
- İstanbul Pazartesi günü hava durumu: İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.
- İstanbul Salı günü hava durumu: İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°..
- İstanbul Çarşamba günü hava durumu: İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.
- İstanbul Perşembe günü hava durumu: Az bulutlu ve açık, hava sıcaklığı 17 derece olacak.