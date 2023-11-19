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İstanbul Valiliği 20 Kasım Pazartesi yarın okulları tatil etti mi?

İstanbul’da kuvvetli fırtına ve kar yağışı sonrasında yarın okulların tatil ilan edilip edilmeyeceği öğrenci ve veliler tarafından merak sorgulanıyor. Ara tatilin bitmesiyle birlikte öğrenciler yarın ders başı yapacak. İstanbul Valiliği tarafından fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapılırken, yarın okullar var mı, İstanbul’da yarın okullar tatil mi? sorularına ise cevap aranıyor. İşte, İstanbul Valiliği son dakika açıklaması.

16:21 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 16:21 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul’da 20 Kasım 2023 Pazartesi Okullar Tatil Mi?

İstanbul’da 20 Kasım 2023 Pazartesi Okullar Tatil Mi?

’da kuvvetli fırtına sonrasında sabaha karşı başlayan kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Meteoroloji ve AFAD’dan gelen uyarılar sonrasında İstanbul’da birçok ilçede kar yağışı görüldü.

Meteoroloji’den İstanbul için gelen sağanak ve sel uyarıları sonrasında Pazar sabahı saatlerinde başlayan kar yağışı pek çok ilçede etkisini gösterdi. Günün erken saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimler beyaza bürünürken öğrencilerde İstanbul’da yarın 20 Kasım tarihinde okulların tatil ilan edilip edilmeyeceğini sorgular oldu.

İstanbul’da 20 Kasım 2023 Pazartesi Okullar Tatil Mi?

1 haftalık ara tatil sonrasında fırtına ve kar yağışının etkisi altında kalan İstanbul’da yarın 20 Kasım Pazartesi gününde okulların tatil ilan edilmeyeceği merak edilmekte. İstanbul Şile'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil ilan edildiği duyuruldu.

İstanbul Valisi Gül uyardı: Şiddetli yağış ve fırtına akşam saatlerine kadar sürecek

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren kuvvetli bir yağış ve fırtına etkili oldu. Sağanak birçok kentte kar yağışına dönerken İstanbul Valisi Davut Gül ise yağmurun ve fırtınanın akşam saat 22.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı.


#İstanbul
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#tatil
#istanbul valiliği
36 dakika önce
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