Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına etkisini gösterdi. Şile'yi de vuran fırtınanın etkisiyle derenin taşması sonucu birçok iş yerini su bastı, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Öte yandan Şile’de incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, “İstanbul’da su basan toplam ev ve iş yeri sayısı 210 civarında. Akşam 21.00-22.00’ye kadar şiddetli şekilde devam edecek" diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.