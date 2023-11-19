İstanbul’da 20 Kasım 2023 Pazartesi Okullar Tatil Mi?
Meteoroloji’den İstanbul için gelen sağanak ve sel uyarıları sonrasında Pazar sabahı saatlerinde başlayan kar yağışı pek çok ilçede etkisini gösterdi. Günün erken saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimler beyaza bürünürken öğrencilerde İstanbul’da yarın 20 Kasım tarihinde okulların tatil ilan edilip edilmeyeceğini sorgular oldu.
İstanbul’da 20 Kasım 2023 Pazartesi Okullar Tatil Mi?
1 haftalık ara tatil sonrasında fırtına ve kar yağışının etkisi altında kalan İstanbul’da yarın 20 Kasım Pazartesi gününde okulların tatil ilan edilmeyeceği merak edilmekte. İstanbul Şile'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil ilan edildiği duyuruldu.
İstanbul Valisi Gül uyardı: Şiddetli yağış ve fırtına akşam saatlerine kadar sürecek
Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren kuvvetli bir yağış ve fırtına etkili oldu. Sağanak birçok kentte kar yağışına dönerken İstanbul Valisi Davut Gül ise yağmurun ve fırtınanın akşam saat 22.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı.