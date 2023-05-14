Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı seçim 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy pusulasında yer alacak. Vatandaşlar 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için de oy kullanacaklar.

İYİ PARTİ OY ORANI VE MİLLETVEKİLİ SAYISI 2023

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. İYİ Parti 2023 seçimleri oy oranları ve milletvekili sayısı YSK tarafından açıklanacak.

2023 İYİ PARTİ NE KADAR OY ALDI?

Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. İYİ Parti 2023 Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimi oy oranı ve milletvekili sayısı da belli olacak. İYİ Parti seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntıları bilgileri yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.





İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ SAYISI

MHP'nin milletvekili sayısı 37’dir. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır.

2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İYİ PARTİ OY ORANI

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ İYİ PARTİ OY ORANI

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre MHP 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

SEÇİM YASAKLARI NELER?

Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, son halini, 13 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile aldı.

Kanuna göre, 24 Haziran milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminde, uyulması gereken bazı kurallar şöyle:

Silah taşımak yasak

Seçim günü, “emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan” başka hiç kimse köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

Seçmene müdahale edilemez

Kanuna göre, “Seçmenin oyunu tam bir serbestlikle ve gizli şekilde kullanmasına veya sandık kurulunun görevini yapmasına engel olmaya kalkışanlar ile oy verme, oyların sayım ve dökümü veya tutanaklara geçirilmesi gibi tüm sandık başı iş ve işlemlerinin düzenini bozmaya kalkışanlar kolluk gücü çağrılarak sandık çevresinden uzaklaştırılabilir.”

Sandık çevresinde şiddet kullanmaya ya da sandık başı düzenini bozmaya kalkanlar, seçmeni tehdit edenler de aynı şekilde polis veya jandarma tarafından sandık çevresinden uzaklaştırılır.

Seçmenler bu tür olaylarla ilgili şikayetlerini veya ihbarları bizzat kolluk güçlerine yapabilir.

Seçmen sandık başında durabilir

Kanuna göre, sandık çevresinde “sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitler ile bina sorumluları ve çağrı veya ihbar üzerine gelen görevli kolluk güçleri” bulunabilir.

Bu kişiler dışında başka kimse sandık çevresinde bulunamaz.

Polis sandık başında bekleyemez

Kolluk güçleri, sandık başkanının talebine ve kurulun kararına uymak zorundadır. Şikayet üzerine sandık çevresine giden kolluk güçleri, çağrı veya ihbar sebebi ortadan kalkınca sandık çevresinden ayrılır.

Görevliler haricindeki üniformalılar giremez

Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç, özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî üniforma ve silah taşıyan kişiler, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına giremez.

Cep telefonu yasak

Seçmenin, cep telefonu veya fotoğraf makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy kabinine girmesi yasak.

Bu cihazlar, kabine girmeden önce sandık kurulu başkanına teslim edilebilir.

Ayrıca, sandık kurulunun görev yaptığı yerde cep telefonu ile görüşme yapmak da yasak.

Görüntü çekmek serbest

Medya mensuplarının sandık çevresinde - sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla - haber amacıyla görüntü çekmeleri, bilgi edinme çalışmaları serbest.

“Eğlence yerleri” kapalı

Madde 79’a göre, seçim günü içki satılması yasak.

“Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.”

Sandık başında propaganda yapmak yasak

Sandığın yer aldığı binada bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşınması yasak.

Aynı şekilde, yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapılması da kanuna aykırı.











