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İzmir seçim bölgeleri ve milletvekili listeleri 2023

14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülke genelinde en fazla milletvekili çıkaran üçüncü il olan İzmir, birkaç bölgeye ayrılan illerden biri oldu. İzmir’de oy kullanacak olan vatandaşlar seçim bölgelerine göre oy kullanacak. Peki, İzmir 1. 2. 3. bölgede hangi ilçeler var? İzmir 1. 2. ve 3. bölge ilçeleri milletvekili sayısı ve oy oranları haberimizde.

18:22 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
İzmir seçim bölgeleri

İzmir seçim bölgeleri

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri seçim bölgelerine göre seçim sonuçlarını açıklayacak. İzmir 1. Bölge, 2. bölge ve 3. bölge
bölgelerine sahip. Oy verme işleminin başlamasıyla İzmir 1. Bölge, 2, bölge ve 3. bölge seçim sonuçları da belli olmaya başladı. Peki, İzmir 1.,2. ve 3. bölge kaç milletvekili çıkaracak? Oy oranları belli oldu mu?

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ VE MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ 2023

İl olarak ülke genelinde en fazla milletvekili çıkaran şehirlerden olan İzmir 2023 seçimlerinde Meclis’e tam 98 milletvekili gönderecek. 3 farklı bölgeden oluşan Ankara’da 1. 2. ve 3. bölgeler farklı sayıda seçmene ve milletvekillerine sahip olacaklar.

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİNE GÖRE MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İZMİR 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- MEHMET KASAPOĞU

2- MAHMUT ATİLLA KAYA

3- ŞEBNEM BURSALI

4- MEHMET ALİ ÇELEBİ

5- CEMAL BEKLE

6- SAVCI SAYAN

7- ENES EFENDİOĞLU

8- ÖMÜR ŞANLI

9- MEHMET SADIK TUNÇ

10- NİSA ALPTEKİN

11- MEHMET SAİD BAŞDAŞ

12- SELAHATTİN SERDAR MUÇAY

13- BERKAN YILDIZHAN

14- HATİCE YELİZ KARATAŞ

İZMİR 1. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. YÜKSEL TAŞKIN

2. AHMET TUNCAY ÖZKAN

3. SEVDA ERDAN KILIÇ

4. MURAT BAKAN

5. EDNAN ARSLAN

6. SEDA KAYA (DEVA PARTİSİ)

7. HAYDAR ALTINTAŞ (DEMOKRAT PARTİ)

8. DEVRİM BARIŞ ÇELİK

9. SEFER İPEKLİ

10. GÜLDEM ATABAY

11. ŞAHBAL ARAS

12. FULYA AKÇAY

13. MEHMET ŞAHİN FIRAT

14. BİRGÜL DEĞİRMENCİ

İZMİR 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. HASAN KALYONCU

2. BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN

3. CİHAN ASLAN

4. SELAHATTİN ŞAHİN

5 UFUK AKSOY

6. SIDIKA TOPAL

7. SALİM ARDUÇLU

8. LOKMAN KIZILÖRENLİ

9. NİHAL BAŞ

10. ALİ DURUT

11. ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ

12. HÜLYAAYKAÇ

13. HALİT GÖNDÜZ

14. KAYHAN DERYA

İZMİR 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

2.ÜMİT ÖZLALE

3.ÖZTÜRK KESKİN

4.ÜLKÜ DOĞAN

5.ALİ TOPÇU

6.FİGEN YILDIRIM

7.LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY

8.İSMAİL AYBARS AKSOY

9.ASLAN SEZGİN

10.GİZEM ALBAŞ

11.KAAN ALTINDAĞ

12.MURAT ÇAKAR

13.HASAN YILDIZ

14. GÜLŞAH SAKAR



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