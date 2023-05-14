İzmir seçim bölgeleri
İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ VE MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ 2023
İl olarak ülke genelinde en fazla milletvekili çıkaran şehirlerden olan İzmir 2023 seçimlerinde Meclis’e tam 98 milletvekili gönderecek. 3 farklı bölgeden oluşan Ankara’da 1. 2. ve 3. bölgeler farklı sayıda seçmene ve milletvekillerine sahip olacaklar.
İZMİR SEÇİM BÖLGELERİNE GÖRE MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
İZMİR 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- MEHMET KASAPOĞU
2- MAHMUT ATİLLA KAYA
3- ŞEBNEM BURSALI
4- MEHMET ALİ ÇELEBİ
5- CEMAL BEKLE
6- SAVCI SAYAN
7- ENES EFENDİOĞLU
8- ÖMÜR ŞANLI
9- MEHMET SADIK TUNÇ
10- NİSA ALPTEKİN
11- MEHMET SAİD BAŞDAŞ
12- SELAHATTİN SERDAR MUÇAY
13- BERKAN YILDIZHAN
14- HATİCE YELİZ KARATAŞ
İZMİR 1. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. YÜKSEL TAŞKIN
2. AHMET TUNCAY ÖZKAN
3. SEVDA ERDAN KILIÇ
4. MURAT BAKAN
5. EDNAN ARSLAN
6. SEDA KAYA (DEVA PARTİSİ)
7. HAYDAR ALTINTAŞ (DEMOKRAT PARTİ)
8. DEVRİM BARIŞ ÇELİK
9. SEFER İPEKLİ
10. GÜLDEM ATABAY
11. ŞAHBAL ARAS
12. FULYA AKÇAY
13. MEHMET ŞAHİN FIRAT
14. BİRGÜL DEĞİRMENCİ
İZMİR 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. HASAN KALYONCU
2. BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN
3. CİHAN ASLAN
4. SELAHATTİN ŞAHİN
5 UFUK AKSOY
6. SIDIKA TOPAL
7. SALİM ARDUÇLU
8. LOKMAN KIZILÖRENLİ
9. NİHAL BAŞ
10. ALİ DURUT
11. ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ
12. HÜLYAAYKAÇ
13. HALİT GÖNDÜZ
14. KAYHAN DERYA
İZMİR 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
2.ÜMİT ÖZLALE
3.ÖZTÜRK KESKİN
4.ÜLKÜ DOĞAN
5.ALİ TOPÇU
6.FİGEN YILDIRIM
7.LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY
8.İSMAİL AYBARS AKSOY
9.ASLAN SEZGİN
10.GİZEM ALBAŞ
11.KAAN ALTINDAĞ
12.MURAT ÇAKAR
13.HASAN YILDIZ
14. GÜLŞAH SAKAR