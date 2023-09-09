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İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir haberleri: İzmir’in Gaziemir Sarnıç Göleti mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. İşte detaylar.

16:21 . 9/09/2023 السبت
Yeni Şafak
İzmir haberleri

İzmir haberleri

’in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Detaylar haberimizde.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir’in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangın, saat 13.06 sıralarında Sarnıç Göleti mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. ihbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, gökyüzünü kaplayan dumanlar nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı 1 saat 30 dakika uçuş trafiğine kapatılmış, bu sırada Adnan Menderes Havalimanı’na inmek için bekleyen 6 uçak Bodrum Havalimanı’na yönlendirilmişti.



#İzmir
#Gaziemir
#İzmir haberleri
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