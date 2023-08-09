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Japhet Tanganga kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında?

Beşiktaş Tottenham forması giyen Japhet Tanganga için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar genç oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan oyuncuya bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray’ın da talip olduğu iddia edildi. Sarı- kırmızılılar Tottenham'dan ayrılmak isteyen İngiliz savunmacı Tanganga’yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Peki, Japhet Tanganga kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında? İşte detaylar.

12:27 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Japhet Tanganga kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında?

Japhet Tanganga kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında?

Son günlerde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Tottenham'ın 24 yaşındaki İngiliz stoperi Japhet Tanganga’ya hem Beşiktaş hem de Galatasaray talip. Geçen sezon sadece 7 maçta görev yapan ve bu nedenle Tottenham'dan ayrılmak isteyen İngiliz savunmacı için rekabet sürüyor. Peki, Japhet Tanganga kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında? İşte detaylar.

JAPHET TANGANGA KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI, KAÇ YAŞINDA?

Adı:
Japhet Tanganga
Doğum Tarihi:
31 Mart 1999
Doğum Yeri:
Londra, İngiltere
Kariyeri:

Japhet Tanganga, futbol kariyerine Tottenham Hotspur'un altyapısında başladı. Yetenekleri ve performansıyla dikkat çekti ve 2019 yılında Tottenham Hotspur'un A takımına terfi etti. Profesyonel kariyerine başlamasıyla birlikte özellikle defans oyuncusu olarak sahada yer aldı.

2019-2020 sezonunda Tottenham Hotspur formasıyla Premier League'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçlara çıktı. Tanganga, genellikle sağ bek pozisyonunda görev alsa da stoper olarak da oynayabilmektedir.

Geçen sezon sadece 7 maçta görev Japhet Tanganga 1 asist sağladı.



#Japhet Tanganga
#Beşiktaş
#Galatasaray
#Tottenham
1 saat önce
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