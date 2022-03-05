Akıllara durgunluk veren adam: Josef Stalin

Daha önce federal sistemle SSCB adıyla yönetilen devlet daha sonra bağımsızlığını ilan eden ülkelerle Rusya'ya karşı federe olarak yaşamıştı. Bağımsızlığını ilan devlerden biri olan Ukrayna ile 2014 senesinde yaptıkları ittifakla durulan sular bugün tekrar alevlendi. Çözülemeyen bu durum Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile gündeme geldi.

Tüm gözler filmin başrolünü oynayan Josef Stalin'i akıllara getirdi. Josef Stalin kimdir? Sizler için derledik.

JOSEF STALİN KİMDİR?

Asıl adı Yosif Visaryonoviç Cuğaşvili olan Stalin, 18 Aralık 1878’de Gürcistan’ın Gori şehrinde doğdu. 7 yaşında geçirdiği çiçek hastalığı, yüzünde kalıcı izler bıraktı. 10 yaşında gittiği rahip okulunda Rusça eğitim aldı. 12 yaşında iki at arabası kazası geçirdi ve bunun sonucunda sol kolu sakatlandı ve asla tamamen iyileşemedi. 16 yaşında Gürcü Ortodoks Rahip Okulu’na gitmeye hak kazandı, ancak otoriteye karşı geldiği için atıldı.

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Okuldan atıldıktan sonra Lenin’in eserlerini okuyan Stalin, Marksist bir devrimci olmaya karar verdi. İleride Josef Stalin kimdir sorusunun sorulmasına neden olacak kararı tam da bu anda vermişti. Tiflis’teki RSDİP örgütüne katıldı ve 1901 yılında Tiflis’te Çarlık askerleri tarafından bastırılan 1 Mayıs gösterilerini örgütledi. Daha sonra Batum’da eylemlere katıldı. 1903 yılında Bolşeviklere katıldı ve kararlığı ile çok kısa sürede Lenin’in dikkatini çekti. İlerleyen zamanda Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin (RSDİP) Kafkas bölge temsilcisi oldu. Bu süre zarfında profesyonel devrimci kimliğini lekelemeden grev örgütleme, propaganda, banka soygunu gibi yasadışı faaliyetlerde bulundu.

STALİN NELER YAPTI?

Okuldan atıldıktan sonra Lenin’in eserlerini okuyan Stalin, Marksist bir devrimci olmaya karar verdi. İleride Josef Stalin kimdir sorusunun sorulmasına neden olacak kararı tam da bu anda vermişti. Tiflis’teki RSDİP örgütüne katıldı ve 1901 yılında Tiflis’te Çarlık askerleri tarafından bastırılan 1 Mayıs gösterilerini örgütledi. Daha sonra Batum’da eylemlere katıldı. 1903 yılında Bolşeviklere katıldı ve kararlığı ile çok kısa sürede Lenin’in dikkatini çekti. İlerleyen zamanda Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin (RSDİP) Kafkas bölge temsilcisi oldu. Bu süre zarfında profesyonel devrimci kimliğini lekelemeden grev örgütleme, propaganda, banka soygunu gibi yasadışı faaliyetlerde bulundu.

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Bolşevik Parti banka soygunlarını yasakladı, bu nedenle bir süreliğine partiden resmen istifa etti. Daha sonra bir banka soygunu düzenledi ve Bakü’ye kaçtı. Stalin, Bakü’de yeraltı faaliyetlerinde bulundu ve Çarlık taraftarlarına karşı örgütlenmeyi hızlandırdı. 1907’de Stepan Şaumyan ile birlikte Birleşik Krallık’a geçerek 5. Kongreye gözlemci delege olarak katıldı. Aynı eşi tifo yüzünden vefat etti ve bu olay Stalin’i çok üzdü.

Stalin, Bakü’de kaldığı dönemde Müslüman işçiler arasında örgütlenme faaliyeti gösterdi. Parti içindeki işçiler tarafından seviliyordu, ancak partili aydınlar, kaba davranışları ve sertlik yanlısı politikaları yüzünden Stalin’den hoşlanmıyordu. Burada kaldığı sürede Karayüzler örgütü ile mücadele etti ve Bolşevikler için petrol madeni sahibi zenginlerden zorla para topladı. Bu yıllarda Kafkasya’daki parti tabanında Lenin’den sonra en etkili kişiydi.

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Bu dönemde Bolşevikler ile Menşevikler arasında birlik sağlanmasını savundu. Ancak Lenin aksini düşünüyordu, bu nedenle Stalin’i Krakow’a çağırdı ve onu ikna etmeye çalıştı. Stalin, Krakow’da bulunduğu süre boyunca Viyana’daki Bolşeviklerin yanına gitti. Burada ünlü eseri Marksizm ve Ulusal Sorun’u yazdı.

Şubat 1913’te Sankt-Petersburg’a döndü. Burada tuzağa düşürüldü ve 4 yıl boyunca çok soğuk bir yer olan Kureika köyüne sürgün edildi. 1916 yılının Aralık ayında 1. Dünya Savaşı yüzünden zor durumda kalan Çarlık rejimi tarafından askere alınmak üzere tüm siyasi sürgünler ile birlikte çağrıldı. Şubat 1917’de Krasnoyarsk’a ulaştı, fakat sakat olan sol kolu nedeniyle orduya alınmadı. Şubat Devrimi patlak verince hürriyetine kavuştu ve 12 Mart’ta Sankt-Petersburg’a gitti.

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LENIN'İN TAKİPÇİSİ: JOSEF STALIN

Lenin daha sonra, Tiflis'teki RSDİP örgütüne katıldı ve 1901'de Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne katıldı ve devrimci hareket için tam zamanlı çalıştı. 1902'de bir işçi grevini koordine ettiği için tutuklandı. Sibirya'da hapse atıldı ve sürgüne gönderildi. Bu dönemde Rusça'da 'çelik' anlamına gelen Stalin adını aldı.

1912'de Lenin, o zaman İsviçre'de sürgünde olan, Joseph Stalin'i Bolşevik Partisi'nin ilk Merkez Komitesinde görev yapmak üzere atadı. Üç yıl sonra, Kasım 1917'de Bolşevikler Rusya'da iktidarı ele geçirdi. Lenin başa geçti. Bu yıllar boyunca Stalin, partide yükselmeye devam etti ve 1922'de komünist Parti Merkez Komitesi genel sekreteri oldu.

Lenin 1924'te öldükten sonra, Stalin sonunda rakiplerini geride bıraktı ve Komünist Parti'nin kontrolü için güç mücadelesini kazandı. 1920'lerin sonundan itibaren, Joseph Stalin, Sovyetler Birliği'ni bir köylü toplumundan endüstriyel bir süper güce dönüştürmeyi amaçlayan beş yıllık bir dizi plan başlattı.

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Kalkınma planı, ekonominin kontrolüne odaklandı. Hükümet çiftliklerin kontrolünü ele geçirmek için harekete geçti ve Sovyet tarımının zorla kolektifleştirilmesini sağlandı. Stalin, teröre ve ona karşı olabilecek herkesi ortadan kaldırmak için totaliter bir duruş sergiledi. Gizli polisin yetkilerini genişletti, vatandaşları birbirlerini gözetlemeye teşvik etti. Şehirler onun şerefine yeniden adlandırıldı. Sovyet tarih kitapları ona devrimde daha belirgin bir rol vermek ve hayatının diğer yönlerini mitolojik hale getirmek için yeniden yazıldı.

EVLİLİĞİ VE ÇOCUKLARI

1906'da Stalin, bir terzi olan Ekaterina “Kato” Svanidze (1885-1907) ile evlendi. Çiftin II.Dünya Savaşı sırasında Almanya'da esir olarak ölen bir oğlu Yakov (1907-1943) vardı. Ekaterina, oğlu bebekken tifüsten öldü. 1918'de (bazı kaynaklar 1919'dan bahsediyor), Stalin bir Rus devrimcinin kızı olan ikinci eşi Nadezhda “Nadya” Alliluyeva (1901-1932) ile evlendi. İki çocuğu vardı, bir erkek ve bir kız Nadezhda 30'ların başında intihar etti. Stalin aynı zamanda evlilik dışı birkaç çocuğa da baba oldu

ÖLÜMÜ

Stalin, 5 Mart 1953'te öldü. Lenin gibi, Stalin'in cesedi mumyalandı ve halka sergilendi. Stalin, Moskova'daki Kızıl Meydan'daki Lenin'in yanındaki bir mezara yerleştirildi.

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