Kahramanmaraş Elbistan seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 2023 Milletvekili seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Kahramanmaraş Elbistan ittifak seçim sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraş Elbistan Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçimi ne zaman?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura yüzde kaç oyla kalınır?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Kahramanmaraş Elbistan ilçesi hakkında genel bilgiler

Kahramanmaraş'ın önemli ilçelerinden biri olan Elbistan, doğal güzellikleri ve tarihi geçmişi ile dikkat çekmektedir. Elbistan, tarihi Hititlere kadar uzanan bir geçmişe sahip olan önemli bir yerleşim bölgesidir. İlçenin tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması sebebiyle oldukça zengindir. Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar ve Selçuklular gibi birçok farklı medeniyetin egemenliği altında kalmıştır. Osmanlı döneminde ise Elbistan, Maraş Sancağı'nın önemli bir ilçesi haline gelmiştir.

Kahramanmaraş iline bağlı olan Elbistan ilçesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin orta kesiminde yer almaktadır. İlçe, Güneydoğu Toroslar'ın doğal güzellikleriyle çevrilidir. Karasu Nehri, ilçenin batı kesiminden geçmektedir.

Elbistan ilçesi, 16 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; Aksu, Akyazı, Akçakaya, Altınova, Aslantaş, Atalar, Aşağıçaylı, Aşağısöğütözü, Bağlarbaşı, Bahçebaşı, Başdeğirmen, Bedirli, Beyoğlu, Büyükkaraağaç, Büyükyapalak ve Çaybağıdır. İlçenin toplam nüfusu ise yaklaşık 130 bin civarındadır.

Elbistan, önemli bir sanayi merkezidir. İlçede enerji, gıda, tekstil, tarım ve madencilik gibi farklı sektörlerde birçok fabrika ve işletme yer almaktadır. Elbistan Termik Santrali, ilçenin en önemli işletmelerinden biridir. Ayrıca ilçe, tarım ve hayvancılık alanında da oldukça gelişmiştir. Özellikle buğday, arpa, nohut, mercimek ve pamuk gibi ürünlerin üretimi oldukça yaygındır.

Elbistan, doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekmektedir. İlçenin güneyinde bulunan Kapıçam Tabiat Parkı, piknik yapmak ve doğa yürüyüşleri yapmak isteyenlerin uğrak yerlerinden biridir.







