Kahramanmaraş Türkoğlu seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanacak. 2023 Kahramanmaraş Türkoğlu İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs 2023 Türkoğlu YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Kahramanmaraş Türkoğlu Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler, Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler, Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz. Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

24 Haziran 2018 yurtdışı seçim sonuçları

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi hakkında genel bilgiler

Kahramanmaraş ilinin ilçelerinden biri olan Türkoğlu, güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. İlçenin doğusunda Pazarcık, batısında Onikişubat, kuzeyinde Elbistan, güneyinde Gaziantep ile sınırı bulunmaktadır. İl merkezine uzaklığı 30 km'dir. Türkoğlu'nun tarihi M.Ö. 4000'lere kadar dayanmaktadır.

İlçe, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde farklı kültürlerin izlerini taşımaktadır. Türkoğlu ilçesi, tarihi İpek Yolu'nun üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle tarihi yol güzergahında bulunan ilçe, ticaret açısından önemli bir konuma sahipti.

Coğrafi olarak Türkoğlu ilçesi, Kahramanmaraş Ovası'nın güneydoğu kısmında yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.091 km²'dir. İlçenin en yüksek noktası 1.925 metre ile Haydar Dağı'dır. Türkoğlu ilçesi, iklimi bakımından Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin geçiş noktasında yer almaktadır. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerine kurulmuştur.

Türkoğlu ilçesinde 58 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler arasında en kalabalık olanı 5.500 nüfusu ile Akpınar Mahallesi'dir. İlçenin toplam nüfusu 2021 yılı verilerine göre 59.381'dir.

Türkoğlu ilçesi, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile turizm açısından da önemli bir konuma sahiptir. İlçenin tarihi dokusunu yansıtan taş konaklar, camiler, hanlar, hamamlar ve kervansaraylar, turizm açısından ilgi çekici yerler arasında yer almaktadır. İlçenin doğal güzellikleri arasında yer alan Haydar Dağı, Çağlayan Şelalesi, Gökçeler Kanyonu ve Kurtçayı Vadisi de turistlerin ilgisini çekmektedir.







