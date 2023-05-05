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Karaman seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

Karaman Seçim sonuçları bu ilin seçmeni tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Kritik seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile Milletvekilleri belirlenecek. Manisa milletvekili seçim sonuçları ile Meclis’e 3 vekil gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Karaman’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Karaman milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Karaman seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

10:19 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Karaman seçim sonuçları

Karaman seçim sonuçları

Karaman
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte İşte Karaman ilçe ilçe seçim sonuçları.

2023 seçimleri Karaman seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Karaman cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Karaman milletvekilleri burada yer alacaktır.

AK PARTİ KARAMAN MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 SELMAN OĞUZ HANESER

2 OSMAN SAĞLAM

3 FATMA ÇOŞTU

CHP KARAMAN MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 İSMAİL ATAKAN ÜNVER

2 YUSUF BAŞTUĞ

3 HASAN EHLİZ

İYİ PARTİ KARAMAN MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 ATİLA ZORLU

2 ZİHNİ KOCAERKEK

3 FADİME HARMANİZİ

MHP KARAMAN MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 MAHMUT ÜNÜVAR

2 TURAN ŞENER

3 SOYDAN EVCİ

2018 Karaman Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Karaman cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 66,3’ünü alırken, Karaman Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 19,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11,9’unu, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 1,2’sini, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,6’sını, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,2’sini aldı.

2018 Karaman milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Karaman Cumhur İttifakı oy oranı % 68,5 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Karaman oy oranı yüzde 29,4’ünü aldı. CHP Karaman’da 1 milletvekili çıkardı.

2018 seçimi: Karaman’da kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Karaman milletvekilleri şunlardır:

  1. Recep Şeker (AK Parti)
  2. Selman Oğuzhan Eser (AK Parti)
  3. İsmail Atakan Ünver (CHP)

2018 Karaman’da hangi parti ne kadar oy aldı?

Karaman 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 53,5
  2. CHP % 16,2
  3. MHP % 15
  4. İYİ Parti % 11,5
  5. HDP % 1,6

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2018 seçim sonuçlarına göre AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Karaman yerel seçim sonuçları

MHP Karaman Belediye başkan adayı Savaş Kalaycı oyların % 39,57’sini alırken, AK Parti adayı Mahmut Sami Şahin ise oyların % 38,41’ini aldı.

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