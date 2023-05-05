2023 Hakkari seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 2023 seçimleri için Hakkari’de 186.155 seçmen 590 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Hakkari 3 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Hakkari’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Hakkari milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Hakkari seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.