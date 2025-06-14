Karneler ne zaman basılacak 2025? 2025 MEB okulların kapanış tarihi

Yaz tatili planları yapılmaya başlanırken, öğrenciler ve veliler “karne günü ne zaman?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda bu yıl da okullar Haziran ayında sona erecek. Karnelerin alınmasıyla birlikte öğrenciler uzun yaz tatiline başlayacak. İşte 2025 yılı için karne ve okul kapanış tarihi hakkında merak edilenler…