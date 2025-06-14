Karneler ne zaman basılacak 2025? 2025 MEB okulların kapanış tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında okulların kapanış tarihi belli oldu. Buna göre, öğrenciler Haziran ayında karne heyecanı yaşayacak. Sınıf geçme sonuçlarının netleşmesiyle birlikte, karne günü de yaklaşıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından merakla beklenen “karne günü ne zaman?” sorusu da yanıt buldu. İşte 2025 MEB okul kapanış tarihi ve karnelerin dağıtılacağı gün…
Yaz tatili planları yapılmaya başlanırken, öğrenciler ve veliler “karne günü ne zaman?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda bu yıl da okullar Haziran ayında sona erecek. Karnelerin alınmasıyla birlikte öğrenciler uzun yaz tatiline başlayacak. İşte 2025 yılı için karne ve okul kapanış tarihi hakkında merak edilenler…
KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2025?
20 Haziran 2025 Cuma günü karneler dağıtılacak. Öğrenciler bu tarih itibari ile yaz tatiline çıkacak.
MEB TAKVİMİ 2025
- Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma sona erdi.
- Yarıyıl tatili 2 Şubat 2025 Pazar akşamı bitti.
- İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi sabahı başladı.
- İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
- Ara tatil sonrası 7 Şubat'ta ders başı yapıldı.
- Karneler 21 Haziran 2025 tarihinde dağıtılacak.