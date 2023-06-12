Okulların kapanmasına ve yaz tatilinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline başlayacaklar. Son haftaya girilmesiyle birlikte “Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak?” sorusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. İşte konuyla ilgili detaylar…

2023 KARNELER BASILDI MI, NE ZAMAN BASILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Milyonlarca öğrenci karnesini aldıktan sonra yaz tatiline başlayacak. Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

KARNERLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ALINACAK?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Karnelerin basıldığı tarihe göre öğrenciler, öğretmenlerin kanaat notları noktasında yapacağı değerlendirmeleri sorgulayabilecekler. Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.







