|
Özgün

Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak?

Karneler ne zaman basılır? sorusu öğrencilerin gündeminde öncelikli olarak yer alıyor. E okul not girişi karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapanıyor. 2 dönem boyunca okula giden öğrenciler, heyecanla karnelerini alacağı günü bekliyor. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte okullar kapanacak ve yaz tatili resmen başlamış olacak

10:51 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Karne

Karne

Okulların kapanmasına ve yaz tatilinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline başlayacaklar. Son haftaya girilmesiyle birlikte “Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak?” sorusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. İşte konuyla ilgili detaylar…

2023 KARNELER BASILDI MI, NE ZAMAN BASILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Milyonlarca öğrenci karnesini aldıktan sonra yaz tatiline başlayacak. Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

KARNERLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ALINACAK?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Karnelerin basıldığı tarihe göre öğrenciler, öğretmenlerin kanaat notları noktasında yapacağı değerlendirmeleri sorgulayabilecekler. Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.



#karne
#karne basılma günü
#meb
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
13’üncü Bölge Erzurum Eczacı Odası’nda ‘Mobil Uygulama’ dönemi - Erzurum Haberleri