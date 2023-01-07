Sarıkamış’ta bir aydır beklenen kar, şehitleri anma gününde yağdı

Sarıkamış’a kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı kısa sürede Sarıkamış’ı beyaza bürüdü. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İlçede kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİN 108. YILDÖNÜMÜNDE KAR YAĞDI

Sarıkamış şehitlerinin 108. Yıldönümünde yağması ise kar yağışına ayrı anlam kattı.

Sarıkamış’a beklenen karın yağdığını ifade eden vatandaşlar, “Sarıkamış’a beklenen kar yağışı geldi. Lapa lapa kar yağıyor, gördüğünüz gibi, inşallah yakında da kayak merkezini açacağız” dedi.

Öte yandan gece başlayan kar yağışı kısa sürede Sarıkamış’ı beyaza bürüdü. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İlçede kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü.

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