Kars’ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor Uzun süreden beri beklenen kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, Kars’ın Susuz ilçesi ve Boğatepe köyü bölgesinde kar yağışıyla birlikte etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor. 2 bin 344 rakımlı Boğatepe mevkiinde etkili olan kar yağışıyla etraf bir anda beyaza büründü. Kars 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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