Kars’ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Kars’ta yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oluyor.
BOĞAZTEPE BEYAZA BÜRÜNDÜ
Boğatepe Geçidi’nin beyaza büründüğünü ifade eden vatandaşlar, "Boğatepe Geçidi’ndeyiz. Sabah erken saatlerde başladı kar yağışı, devam ediyor. Her tarafı beyaza bürüdü" dedi.
Öte yandan, bölgede haber çalışması yapan gazeteciler kardan adam yapıp, yaptıkları kardan adama maske taktı. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünden yapılan kar yağışı uyarısının ardından kent merkezinde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının gece 17 derece ölçüldüğü şehirde, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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