Özgün Karsın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor
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Kars’ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor

Uzun süreden beri beklenen kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, Kars’ın Susuz ilçesi ve Boğatepe köyü bölgesinde kar yağışıyla birlikte etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor. 2 bin 344 rakımlı Boğatepe mevkiinde etkili olan kar yağışıyla etraf bir anda beyaza büründü. Kars 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kars 5 günlük hava durumu
Kars 5 günlük hava durumu

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Kars’ta yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

BOĞAZTEPE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Boğatepe Geçidi’nin beyaza büründüğünü ifade eden vatandaşlar, "Boğatepe Geçidi’ndeyiz. Sabah erken saatlerde başladı kar yağışı, devam ediyor. Her tarafı beyaza bürüdü" dedi.

Öte yandan, bölgede haber çalışması yapan gazeteciler kardan adam yapıp, yaptıkları kardan adama maske taktı. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünden yapılan kar yağışı uyarısının ardından kent merkezinde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının gece 17 derece ölçüldüğü şehirde, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

KARS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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Radar görüntüsü paylaşıldı

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