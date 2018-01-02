Kars’ta kardan 15 köy yolu kapandı!

Kars’ta, etkili olan yağmurlu ve sıcak hava yerini yeniden kar yağışına bıraktı. Gece sabaha doğru etkili olan kar yağışı ve tipiden 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Kars’ta gece etkili olan kar yağışından Akyaka’ya bağlı İbiş, Kayadöven, Süngüderesi, Digor Derinöz, Hasancan, Saklıca, Sorkunlu ve Sarıkamış Aşağı Sallıpınar, Boyalı, Kazantaş, Odalar, Şehithalit, Uzungazi, Yarkaya, Yukarı Sallıpınar yolları ulaşıma kapandı. Kars’ta ulaşıma kapalı bulunan 15 köy yolunun yeninden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi seferber oldu.

5 GÜNLÜK KARS HAVA DURUMU