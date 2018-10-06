Kasımpaşa: 3 - Göztepe: 1 (MAÇ ÖZETİ)

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa, evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı lacivert-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

KASIMPAŞA GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Veigneau’nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

21. dakikada Trezeguet’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Eduok’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

41. dakikada Yasin Öztekin’in ceza yayına yakın bir noktadan çektiği şut kalenin yanından dışarı çıktı.

43. dakikada Trezeguet’in sağ kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top kalenin yanından dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Trezeguet ceza sahası içi sağ tarafından verdiği pasta altıpasta topla buluşan Eduok’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

69. dakikada Yasin Öztekin’in pas verirken Kasımpaşalı futbolculardan seken top önünde kaldı. Yasin’in ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak iki direğin birleştiği üst noktadan ağlarla buluştu. 2-1

72. dakikada Alpaslan’ın rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden çektiği vuruşta, kaleci Ramazan Köse topu kurtardı.

84. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Trezeguet’in uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

KASIMPAŞA GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ İZLE

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Hakan Yemişken xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Pavelka xx (İlhan dk. 79 ?), Tarkan xx, Sadiku xx, Eduok xxx (Koita dk. 89 ?), Trezeguet xxx (Özgür Çek dk. 90 ?), Diagne xx

Yedekler: Eray, Onur, Uğurcan, Sa, Hakan, Hasan Bilal, Mustafa

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Göztepe: Beto x, Gassama x (Gouffran dk. 35 x), Reis x, Titi xx, Traore x (Berkan dk. 17 x), Alpaslan x (Deniz Kadah dk. 83 ?), Castro xx, Tayfur xx, Yasin xxx, Borges x, Jerome x

Yedekler: Göktuğ, Hakan, Berkan, Fausto, Yalçın, Grillo, Yalçın, Poko, N’gando, Samed Ali Kaya

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Goller: Eduok (dk. 21 ve 47), Trezeguet (dk. 84) (Kasımpaşa), Yasin Öztekin (dk. 69) (Göztepe)

Sarı kart: Ben Youssef (Kasımpaşa)

DENİZLİ: "PUAN KAYBEDEREK DE TAMAMLAYABİLİRDİK"

Skorun 2-1'e gelmesinin ardından maçta puan kaybı da yaşabileceklerini vurgulayan Mustafa Denizli, "Hem benim hem takım için süresi az olan önemli bir maçtı. İzleyenlere zevk verdi. Hazırlanış açısından güzel gollerin olduğu bir maçtı. Yasin'in attığı gol de güzeldi. Oyunda iki taraf içinde dönecek anlar oldu. 2-0'dan sonra farkı açabilirdik. Gol yiyince sıkıntı yaşadık. Puan kaybederek de 90 dakikayı tamamlayabilirdik" diye konuştu.

"KISA DÖNEMDE DOKUNUŞ YAPILACAK KADRO YOKTU"

Takımın başına geçeli kısa bir süre olduğunu belirten Denizli, "Bu kadar kısa dönemde dokunuş yapabileceğimiz kadromuz yoktu. Psikolojisi bozuk takımı mental olarak maça hazırladık. Saha içerisinde oyuncuları onlara özgürlük tanıyarak kullanabileceğimiz yerlerde oynattık. Hücumda yaptığımız çalışmalar doğru sonuçlandı" şeklinde konuştu.

"3 PUANLA BAŞLADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

İyi bir puana ulaştıklarının altını çizen Denizli, "Bundan sonra da puanımızı artırmak istiyoruz. Milli ara bazı takımlara yarar, bazılarına yaramaz. 6 oyuncumuz milli takıma gidiyor. Futbolcularımı kutlamak istiyorum. Göztepe de maça her şeyiyle asıldı. Son haftaları siyahla beyaz geçen takımların maçıydı. 3 puanla başladığımız için mutluyuz" dedi.

"DOĞRU PASLARI VE KOŞULARI YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Takım olarak eksikleri olduğunu söyleyen Mustafa Denizli, "Futbolda mükemmeli bulamazsınız. Eksiklik mutlaka vardır. Önemli olan bunları asgariye indirmek. Mücadele ortaya koyduk. Belli bölgelerde alternatifli bir takım değiliz. Yorgunlukları belli olan futbolcuları kulübeden destekleme şansımız yoktu. Çok kısa sürede değişiklik yapan bir teknik adam değilim. Önümüzdeki dönemde yaptığımız çalışmalarla gidermeye çalışacağız. Eksiklerimiz var. Özellikle topa sahip olmak bizim için çok önemli. Topa sahip olduğunuz zaman doğru pasları koşuları yapmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

"HAYATIM KAZANIP, KAYBETTİĞİM YARIŞLARLA DOLU"

Kasımpaşa'yı şampiyonluk yarışına sokabileceklerini ifade eden Denizli, "Böyle hedefler olmazsa başarılı olma şansınız yoktur. Benim hayatım kazanıp kaybettiğim yarışlarla dolu. Kasımpaşa'yı bu yarışın içine sokarsak ki sokarız... Bu lig her şeyin olabildiği bir lig. Umarım böyle yolumuza devam ederiz" dedi.

"GENÇ VE HEDEFİ OLAN TEKNİK ADAMLARLA ÇALIŞMAYI AMAÇLIYORUM"

Daha önce çalıştığı bazı teknik adamların şu anda bazı takımların başında olduğunu belirten Mustafa Denizli, "Şu anda önceki dönemler çalıştığım bir yardımcımla devam ediyoruz; Sarp Yiğit. Hafta içinde kondisyoner ve kaleci antrenörümüzle çalışma imkanı buldum. Daha önce çalıştığım isimler bazı takımların başında. Şu anda bu konuda bir sıkıntım yok. Kendi içimizden devam ediyoruz. Genç ve hedefi olan teknik adamlarla çalışmayı amaçlıyorum" diye konuştu.