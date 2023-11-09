Yemeklere tat versin diye kullandığımız defne yaprağının, şaşırtıcı bir çok faydası var. Defne yaprağı, defne ağacının (Laurus nobilis) kurutulmuş yapraklarıdır. Defne ağacı, Akdeniz iklimine özgü bir ağaçtır. Defne yaprağı, yemek pişirmede yaygın olarak kullanılır. Defne yaprağının iltihaplanmalara, bakterilere ve mantara karşı çok etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Evdeki kötü enerjiyi atmak için defne yaprağı yakmak son zamanlarda bir ritüel oldu. Peki defne yaprağı yakılırsa ne olur? Defne yaprağı yakmak ne işi yarar, kötü enerjiyi, olumsuz bir durumu ortadan kaldırır mı? İşte defne yaprağının mucizevi sırları, faydaları.