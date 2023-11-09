Nanenin faydaları: Nane uyuza, kaşıntıya iyi gelir mi?
İbn-i Sina’dan kaşıntı ve uyuzu bitiren nane reçetesi
İbn-i Sina, kaşıntı ve uyuz için naneyi banyo suyunda kullanmayı tavsiye ediyor. Bu tavsiyenin arkasında yatan bilimsel temeller şu şekildedir: Nane, antiseptik ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellikler, kaşıntıya ve uyuza neden olan bakterileri ve mikropları öldürmeye yardımcı olur.
Nane, cildi yatıştırıcı ve rahatlatıcı etkiye sahiptir. Bu etki, kaşıntıyı azaltmaya ve uyuz böceklerinin ciltte ilerlemesini zorlaştırmaya yardımcı olur.
İbn-i Sina'nın tavsiyesine göre naneyi banyo suyunda nasıl kullanılır?
İbn-i Sina'nın tavsiyesine göre, kaşıntı ve uyuz için naneyi banyo suyunda kullanmak için şu adımları takip edebilirsiniz:
- 1 litre suya 10-15 gram kuru nane yaprağı ekleyin.
- Kaynayan suyun içine naneyi ekleyin ve 10 dakika demlenmeye bırakın.
- Demlendikten sonra naneyi süzün ve suyu banyo suyuna ekleyin.
- 15-20 dakika boyunca naneli banyo yapın.
- Naneli banyo yapmaktan sonra, cildinizi iyice kurulayın.
Nanenin faydaları neler?
Nane neye iyi gelir, faydaları neler? İşte nanenin saymakla bitmeyen faydaları:
- Pişirilip banyo suyuna katılırsa kaşıntı ve uyuzu tedavi eder.
- Peynir suyu ile birlikte alındığında varislere iyi gelir.
- Sirkeli nane bayılan kişiyi ayıltır.
- Nane alın üzerine uygulanırsa baş ağrısını giderir.
- Isıtıcı ve tutucu etkileri vardır.
- Sirke ile içildiğinde iç kanamaları durdurur.
- Arpa suyu ile apseler üzerine pansuman olarak kullanılır.
- Dil sertliğini giderir.
- Kulak ağrısında damla şeklinde kullanılır.
- Mideye iyi gelir.
- Hıçkırığı giderir.
- Sindirimi kolaylaştırır.
- Kurtları öldürür.
- Kuduz köpek ısırmalarında faydalıdır.