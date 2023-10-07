Dünya basını yeni güne İsrail - Filistin arasında yaşanan çatışmalarla güne uyandı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu başlattı. Operasyon sonrası Hamas’ın bu sabah Gazze Şeridi’nden başlattığı saldırıda en az 22 İsrailli öldüğü ve yaralı sayısının 545’e çıktığı duyuruldu. Yaşanan gelişmelerin ardından birçok vatandaş ‘Kassam Tugayı nedir, kimi destekliyor, kaç üyesi var?’ sorusunun cevabını araştırma başladı. Detaylar haberimizde.

KASSAM TUGAYI NEDİR, KİMİ DESTEKLİYOR, KAÇ ÜYESİ VAR?

"Kassam Tugayı" ("Brigades Izz ad-Din al-Qassam"), Hamas'ın askeri kanadı olarak bilinir. Hamas, 1987 yılında kurulan ve özellikle Gazze Şeridi'nde etkili olan Filistinli bir İslami direniş hareketidir. Organizasyon, İsrail'e karşı direnişi amaçlar ve aynı zamanda Filistin topraklarını savunmayı hedefler. Kassam Tugayları, Hamas’ın bu amacını gerçekleştirmek için kullandığı askeri ve direniş gücüdür.

Kassam Tugayları, 1990’lı yıllarda ve özellikle 2000 yılından sonra İkinci İntifada sırasında çeşitli saldırılar düzenlemişlerdir. Bu eylemler arasında roket saldırıları, intihar saldırıları ve diğer askeri operasyonlar bulunmaktadır. Kassam Tugayı, sadece askeri operasyonlarla değil, aynı zamanda sosyal hizmetler, eğitim ve diğer toplum temelli faaliyetlerle de bilinir çünkü Hamas, aynı zamanda Gazze'de önemli bir siyasi ve sosyal aktördür.

Özellikle Hamas ve İsrail arasında yapılan birçok çatışma ve savaşta (örn. 2008-2009 Gazze Savaşı, 2012 Gazze Çatışması, 2014 Gazze Savaşı) Kassam Tugayları önemli bir rol oynamıştır.

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde faaliyet göstermektedir. Grubun yaklaşık 10.000 savaşçısı olduğu tahmin edilmektedir.

Kassam Tugayları'nın bazı önemli eylemleri şunlardır:

> 2001 yılında, İsrail'in Tel Aviv'e düzenlediği saldırıda 23 kişi öldü.

> 2002 yılında, İsrail'in Nablus'a düzenlediği saldırıda 52 kişi öldü.

> 2004 yılında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 130 kişi öldü.

> 2014 yılında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2.200 kişi öldü.











