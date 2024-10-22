n'da bu sene kış erken başladı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreyi geçti. Özel İdare ekipleri kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Devrekani Şenlik Radar Yolunda kar mücadelesini sürdürüyor. Yol greyderlerle açılmaya çalışılıyor. Peki Meteoroloji anlık raporu Kastamonu’da bu hafta hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Kastamonu 5 günlük hava durumu tahmini raporu…