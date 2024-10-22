Kastamonu hava durumu
Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar mücadelesine bu yıl erken başladı. Büyük bölümü engebeli araziden oluşan kentte mevsimin ilk kar yağışı ekim ayında gerçekleşti. Kentte kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Kastamonu 5 günlük hava durumu tahmini raporu.
n'da bu sene kış erken başladı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreyi geçti. Özel İdare ekipleri kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Devrekani Şenlik Radar Yolunda kar mücadelesini sürdürüyor. Yol greyderlerle açılmaya çalışılıyor. Peki Meteoroloji anlık raporu Kastamonu’da bu hafta hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Kastamonu 5 günlük hava durumu tahmini raporu…
Kastamonu 5 Günlük Hava Durumu
Kastamonu 5 Günlük Hava Durumu
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kastamonu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kastamonu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. Yarın için Kastamonu hava durumu Sisli, sıcaklık 14°. 24 Ekim 2024 Perşembe Kastamonu hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. 25 Ekim 2024 Cuma Kastamonu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.
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