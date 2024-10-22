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Ordu hava durumu: Sağanak etkili oldu

Ordu hava durumu: Sağanak etkili oldu

09:2622/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Ordu hava durum
Ordu hava durum

Ordu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte yağış nedeniyle Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. İşte Ordu 5 günlük hava durumu tahmini raporu.

Ordu'da sağanak etkili oldu. Kentte zaman zaman etkili olan sağanak sonucu Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Şiddetli yağış, bazı mahalle yolları ile tarım arazilerinde hasara yol açtı. Perşembe ilçesine bağlı Kaleyaka Mahallesi'ndeki Yumrutaş Sokak'ta tek katlı evin istinat duvarı yıkıldı. Peki Meteoroloji anlık raporu Ordu’da bu hafta hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 5 günlük Ordu hava durumu tahmini raporu.

Ordu 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. Yarın için Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 24 Ekim 2024 Perşembe Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 25 Ekim 2024 Cuma Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°.

Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban ve vatandaşlar kurtarıldı

Trabzon ve Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı, yaylalarda çobanlar ve vatandaşları zor durumda bıraktı. Trabzon’un Düzköy ilçesine bağlı Beypınarı Yaylası’nda, çoban Murat Akbulut bin koyunuyla birlikte mahsur kaldı. Durumu bildirmesi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme araçları ile yolları açarak çoban ve koyunlarını kurtardı. Benzer bir durum Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Araplar ve Göletler yaylalarında da yaşandı. Yoğun kar yağışı sonucu yaylada mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yolların açılmasıyla kurtarıldı ve güvenli şekilde köylerine ulaştırıldı. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.


#Ordu
#Ordu hava durumu
#Meteoroloji

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