Ordu hava durumu: Sağanak etkili oldu

Ordu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte yağış nedeniyle Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. İşte Ordu 5 günlük hava durumu tahmini raporu.
Ordu'da sağanak etkili oldu. Kentte zaman zaman etkili olan sağanak sonucu Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Şiddetli yağış, bazı mahalle yolları ile tarım arazilerinde hasara yol açtı. Perşembe ilçesine bağlı Kaleyaka Mahallesi'ndeki Yumrutaş Sokak'ta tek katlı evin istinat duvarı yıkıldı. Peki Meteoroloji anlık raporu Ordu’da bu hafta hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 5 günlük Ordu hava durumu tahmini raporu.
Ordu 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. Yarın için Ordu hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 24 Ekim 2024 Perşembe Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 25 Ekim 2024 Cuma Ordu hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°.