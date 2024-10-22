Ordu hava durumu: Sağanak etkili oldu

Trabzon ve Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı, yaylalarda çobanlar ve vatandaşları zor durumda bıraktı. Trabzon’un Düzköy ilçesine bağlı Beypınarı Yaylası’nda, çoban Murat Akbulut bin koyunuyla birlikte mahsur kaldı. Durumu bildirmesi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme araçları ile yolları açarak çoban ve koyunlarını kurtardı. Benzer bir durum Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Araplar ve Göletler yaylalarında da yaşandı. Yoğun kar yağışı sonucu yaylada mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yolların açılmasıyla kurtarıldı ve güvenli şekilde köylerine ulaştırıldı. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.