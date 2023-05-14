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Kayseri Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı

2023 Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri oy oranı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın oy oranları anbean Yeni Şafak'ta. İç Anadolu Bölgesi Kayseri seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları, ittifakların ve partilerin oy oranları, toplam seçmen sayısı gibi veriler Türkiye haritası üzerinden güncellenecek. 2023 Kayseri seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı burada.

19:54 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023

Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023

14 Mayıs 2023 İç Anadolu Bölgesi
, ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların ve ittifakların oy oranları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte belli oldu. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Kayseri'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları kaç? Kayseri'da
de kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? 2023 Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı'nın oy oranlarında son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından
Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs
sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 Kayseri milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Kayseri Cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli oldu. Kayseri 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında
ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kayseri ilçe sonuçları oy oranları son durum

Kayseri ilçe cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

Kayseri kaç milletvekili çıkarıyor?

YSK verilerine göre Kayseri 10 milletvekilini TBMM’ye gönderiyor. 2018'de yapılan seçimde 10 milletvekili çıkarabilen Kayseri ilinin 6 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,2 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %90,60 oranlarında gerçekleşmişti.

2018 Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Kayseri seçim sonuçları na göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 70,3’ünü alırken, Kayseri Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 18,6’sını aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9’unu, Kemal Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,1’ini aldı.

2018 Kayseri milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Kayseri oy oranı % 72,1 olurken, AK Parti 6, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 25,1’ini alarak CHP ve İYİ Parti 1’er milletvekili çıkardı.

2018 Kayseri'de hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 50,6
  2. MHP % 21,5
  3. CHP % 12,4
  4. İYİ Parti % 11
  5. HDP % 2,1

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Oy Nasıl Kullanılır?

  1. Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
  2. Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
  3. Cep telefonuyla kabine girmeyin.
  4. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
  5. Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
  6. Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Kayseri hakkında bilgiler

Kayseri, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alan bir ilimizdir. Kayseri'nin tarihi, M.Ö. 3000'lere kadar uzanmaktadır ve Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır.

Kayseri, Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biridir. İpek yolu üzerinde yer alan Kayseri, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca ticaretin merkezi olmuştur. Günümüzde de bu özelliğini korumaktadır. Kayseri, savunma sanayi, gıda, tekstil, mobilya, seramik, maden, inşaat malzemeleri ve otomotiv sektörleri gibi birçok sektöre ev sahipliği yapmaktadır.

Kayseri, aynı zamanda turizm açısından da oldukça zengin bir şehirdir. Şehirde bulunan Kapuzbaşı Şelalesi, Soğanlı Vadisi, Sultanhanı Kervansarayı, Kayseri Kalesi, Arkeoloji Müzesi, Erciyes Dağı ve Cırgalan Mağarası gibi birçok doğal ve tarihi güzellik turistlerin ilgisini çekmektedir.

Kayseri, aynı zamanda yüksek öğrenim açısından da önemli bir şehirdir. Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve İşletme Fakültesi gibi birçok üniversite ve yüksek okul bulunmaktadır.


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Mardin Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları