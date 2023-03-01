Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürü Sibel Livdumlu Kahramanmaraş ile Kayseri merkezli depremlerin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

KAYSERİ’DE KAÇ BİNA AĞIR HASARLI? HANGİ İLÇELERDE HASARLI YAPILAR VAR?

Livdumlu, "Toplam 4 bin 804 yapıda hasar tespit çalışması yapıldı. Bu tespitlerden 2 bin 514'ü hasarsız, 1771'i az hasarlı, 52'si orta hasarlı. İlimiz genelinde toplam 467 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Yapıların 32'si resmi nitelikte olup, bunlardan 17'si minare, 11'i okul ve 4'ü kamu binası. Kalan 435 ağır hasarlı yapının 361'i konut, 3'ü ticarethane, 71'i ise depo, ahır ve müştemilattır." diye konuştu.

Ağır hasarlı konutların 317'sinin Sarız ilçesinde olduğunu aktaran Livdumlu, Bünyan ve Yahyalı'da 10, Sarıoğlan'da 3, Pınarbaşı'nda 6, İncesu'da 3, Akkışla'da ise 7 yapıda ağır hasar oluştuğunu dile getirdi.

Livdumlu, merkez ilçelerden Melikgazi'de 2, Kocasinan'da bir yapının acil yıkılması gerektiğini vurguladı.

Livdumlu, kalan başvurular için hasar tespit çalışmalarının en geç 15 gün içinde bitirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.





‘’KAYSERI BÜYÜK ORANDA AFET BÖLGESİ İLAN EDİLECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUM’’

Kendilerine gelen sorulara da açıklık getiren Livdumlu Kayseri’nin büyük oranla deprem bölgesi ilan edileceğini dile getirerek, "Hasarsız ve az hasarlı yapılar tapuya işlenmeyecektir. Ağır hasarlı yapılar yıkılacak, orta hasarlı yapılar ise 1 yıl içerisinde mühendislik hizmeti alınıp alınmadığının takibi AFAD ve ilgili idareler tarafından yapılacaktır. Kayseri; Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmedi henüz. Ancak biz yaptığımız hasar tespitlerini her gün bakanlığa iletiyoruz. Bu tespitlerin sonucunda gerekli değerlendirmeler yapılacak. Hasar tespiti günlük olarak bakanlık ve AFAD’a bildiriyoruz. Bundan sonra değerlendirilecek. Kayseri büyük oranda afet bölgesi ilan edilecek diye düşünüyorum. İlan edilince bildirilecektir” dedi.

“Orta hasarlı yaparlar mühendislik hizmeti almazsa, ağır hasarlı konumuna geçecek“

Livdumlu sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Orta hasarlı yapı sahipleri; kendi yapılarını bir mühendislik hizmeti yaparak, ruhsat dahilinde 1 yıl içerisinde güçlendirmesi ve tamir ettirmesi gerekiyor. Eğer 1 yıl içerisinde bu işlem yapılmazsa onlar da ağır hasarlı konuma geçecektir.”







