Trendyol 1. Lig 8. haftasında Manisa FK evinde Sakaryaspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 38’ Kabongo Kasongo ve 45’ Kerim Frei’dan geldi. Manisa FK ligde 4. beraberliğini alarak 13 puanla 5. sırada yer aldı. Sakaryaspor ise 3. beraberliğini alarak 9 puanla 11. sırada yer aldı. Manisa FK - Sakaryaspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.