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Sakaryaspor 1. Lig 14. haftasında deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti | ÖZET

Trendyol 1. Lig 14. haftasında Keçiörengücü evinde Sakaryaspor’u konuk etti. Maç Sakaryaspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 4’ Melih İnan, 24’ ve 72’ Yonathan del Valle (2), 90’ Dino Ndlovu’dan geldi. Sakaryaspor bu sonuçla puanını 23’e çıkarak 5. sırada yer aldı. Keçiörengücü ise 19 puanla 9. sırada yer aldı. Keçiörengücü - Sakaryaspor maç özetini izlemek ve 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

16:02 - 2/12/2023 السبت
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig 14. haftasında Keçiörengücü evinde Sakaryaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig 14. haftasında Keçiörengücü evinde Sakaryaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Sakaryaspor,
14. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı. Sakaryaspor maçtan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Yonathan del Valle 2 gol atarak galibiyette büyük rol oynadı. Sakaryaspor ligde 6. galibiyetini alarak 23 puanla 5. sırada yer aldı. Keçiörengücü - Sakaryaspor maç özeti haberimizde.

KEÇİÖRENGÜCÜ - SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ

Keçiörengücü - Sakaryaspor maç özetini izlemek için

KEÇİÖRENGÜCÜ - SAKARYASPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 14. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI







#Keçiörengücü
#Sakaryaspor
#Trendyol 1. Lig
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