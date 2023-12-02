Trendyol 1. Lig 14. haftasında Keçiörengücü evinde Sakaryaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Sakaryaspor,
14. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı. Sakaryaspor maçtan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Yonathan del Valle 2 gol atarak galibiyette büyük rol oynadı. Sakaryaspor ligde 6. galibiyetini alarak 23 puanla 5. sırada yer aldı. Keçiörengücü - Sakaryaspor maç özeti haberimizde.
KEÇİÖRENGÜCÜ - SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ
KEÇİÖRENGÜCÜ - SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ
KEÇİÖRENGÜCÜ - SAKARYASPOR MAÇ SONUCU
KEÇİÖRENGÜCÜ - SAKARYASPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 14. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG 14. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
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