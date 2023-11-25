Trendyol 1. Lig 13. haftası Sakaryaspor - Erzurumspor FK maçı 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Sakaryaspor,
13. haftasında evinde Erzurumspor FK’yı ağırladı. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla her iki takımda ligde 5. beraberliğini aldı. Sakaryaspor - Erzurumspor FK maç özeti haberimizde.
SAKARYASPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇ ÖZETİ
SAKARYASPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇ ÖZETİ
SAKARYASPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇ SONUCU
SAKARYASPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Sakaryaspor
#Erzurumspor FK
#Trendyol 1. Lig
2 saat önce