|
Özgün

Sakaryaspor Erzurumspor maçında kazanan çıkmadı: 2-2 | ÖZET

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Sakaryaspor evinde Erzurumspor FK’yı konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 34’ Yonathan del Valle, 58’ Eren Tozlu, 74’ Mikhael Rosheuvel, 84’ Mikail Okyar’dan geldi. Bu sonuçla Sakaryaspor 20 puanla 7. sırada yer alırken Erzurumspor FK 17 puanla 9. sırada yer aldı. Sakaryaspor - Erzurumspor maç özeti haberimizde.

09:59 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig 13. haftası Sakaryaspor - Erzurumspor FK maçı 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Trendyol 1. Lig 13. haftası Sakaryaspor - Erzurumspor FK maçı 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Sakaryaspor,
13. haftasında evinde Erzurumspor FK’yı ağırladı. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla her iki takımda ligde 5. beraberliğini aldı. Sakaryaspor - Erzurumspor FK maç özeti haberimizde.

SAKARYASPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇ ÖZETİ

Sakaryaspor - Erzurumspor FK maç özeti için

SAKARYASPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI








#Sakaryaspor
#Erzurumspor FK
#Trendyol 1. Lig
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Anadolu Efes Sırbistan temsilcisi Partizan’ı sahasında 100-94 mağlup etti