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Kemal Derviş vefat etti

2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükümetinin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak göreve getirilen Kemal Derviş'in hayatını kaybettiği açıklandı. 74 yaşındaki Kemal Derviş, ABD'de yaşıyordu. Derviş, 1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesinde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankasına girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi. İşte Kemal Derviş’in hayatı.

13:01 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kemal Derviş hayatını kaybetti

Kemal Derviş hayatını kaybetti

Ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Kemal Derviş Derviş'in hayatını kaybettiği duyuruldu. 74 yaşındaki Derviş 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükûmeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlemişti.

Kemal Derviş kimdir?

Babası Türk, annesi Alman'dır. İngiltere'de Londra Ekonomi Okulundan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesinde doktorasını yaptı.

1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesinde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankasına girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.

Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankasındaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükûmeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. İsmail Cem, Zeki Eker ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Ancak bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu.

3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanlığı görevine atandı. 2009 yılında bu görevi Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Helen Clark'a devretti.

#kemal derviş
#bülent ecevit
#devlet bakanı
#ekonomi
25 dakika önce
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