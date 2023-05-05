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Kilis seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Kilis Seçim sonuçları bu ilin seçmeni tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Kritik seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile Milletvekilleri belirlenecek. Kilis milletvekili seçim sonuçları ile Meclis’e 2 vekil gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Kilis’te hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kilis milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kilis seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

14:23 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kilis seçim sonuçları

Kilis seçim sonuçları

Kilis
, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli
sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte Kilis ilçe ilçe seçim sonuçları.

2023 seçimleri Kilis seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Kilis cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Kilis milletvekilleri burada yer alacaktır.

AK PARTİ KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET SALİH DAL

FAZIL ARISOY

CHP KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET AKİF PERKER

HURŞİT ÇETİN

İYİ PARTİ KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mustafa Araz

Mustafa Polat

MHP KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mustafa Demir

Fatih Kaya

2018 Kilis Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Kilis cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 70,1’ini alırken, Kilis Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 19’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,6’sını, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 1,2’sini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,2’sini aldı.

2018 Kilis milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Kilis Cumhur İttifakı oy oranı % 71,2 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Kilis oy oranı yüzde 26,1’ini aldı.

2018 seçimi: Kilis’de kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Kilis milletvekilleri şunlardır:

  1. Mustafa Hilmi Dülger (AK Parti)
  2. Ahmet Salih Dal (AK Parti)

2018 Kilis’de hangi parti ne kadar oy aldı?

Kilis 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 50,8
  2. MHP % 20,4
  3. CHP % 14,6
  4. İYİ Parti % 10,2
  5. HDP % 2,3

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Kilis yerel seçim sonuçları

AK Parti Kilis Belediye başkan adayı Mehmet Abdi Bulut oyların % 47,26’sını alırken, MHP adayı Ömer Yabancı ise oyların % 32,58’ini aldı.

Çankırı Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları
Çankırı Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimi Çankırı sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı ile 28. dönem milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları ile 28. dönem Adana milletvekili seçim sonuçları seçim akşamı anlık olarak açıklanacak. Çankırı cumhurbaşkanı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yarışacak. Çankırı 2 milletvekilini Meclis’e göndermekte. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Çankırı’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Çankırı milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Çankırı seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Bilecik seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Bilecik seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

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1 gün önce
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