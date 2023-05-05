Kilis seçim sonuçları
2023 seçimleri Kilis seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Kilis cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Kilis milletvekilleri burada yer alacaktır.
AK PARTİ KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET SALİH DAL
FAZIL ARISOY
CHP KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET AKİF PERKER
HURŞİT ÇETİN
İYİ PARTİ KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Mustafa Araz
Mustafa Polat
MHP KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Mustafa Demir
Fatih Kaya
2018 Kilis Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
2018 Kilis cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 70,1’ini alırken, Kilis Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 19’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,6’sını, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 1,2’sini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,2’sini aldı.
2018 Kilis milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları
Kilis Cumhur İttifakı oy oranı % 71,2 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Kilis oy oranı yüzde 26,1’ini aldı.
2018 seçimi: Kilis’de kazanan milletvekilleri isim listesi
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Kilis milletvekilleri şunlardır:
- Mustafa Hilmi Dülger (AK Parti)
- Ahmet Salih Dal (AK Parti)
2018 Kilis’de hangi parti ne kadar oy aldı?
Kilis 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 50,8
- MHP % 20,4
- CHP % 14,6
- İYİ Parti % 10,2
- HDP % 2,3
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Kilis yerel seçim sonuçları
AK Parti Kilis Belediye başkan adayı Mehmet Abdi Bulut oyların % 47,26’sını alırken, MHP adayı Ömer Yabancı ise oyların % 32,58’ini aldı.