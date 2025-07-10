Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kim Milyoner Olmak İster sorusu 10 Temmuz: Hangisinin plaka kodu diğer üçünden de küçüktür? Batman, Bayburt, Bartın, Burdur plaka kodu

Kim Milyoner Olmak İster sorusu 10 Temmuz: Hangisinin plaka kodu diğer üçünden de küçüktür? Batman, Bayburt, Bartın, Burdur plaka kodu

22:2210/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında merak edilen o sorunun yanıtı belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında merak edilen o sorunun yanıtı belli oldu

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam 1156. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmadaki bir soru ise merak edildi. İşte Hangisinin plaka kodu diğer üçünden de küçüktür? Batman, Bayburt, Bartın, Burdur plaka kodu sorusunun doğru yanıtı.

Soru: Hangisinin plaka kodu diğer üçünden de küçüktür? Batman, Bayburt, Bartın, Burdur plaka kodu

Cevap:
D: Burdur

A: Batman (72)

B: Bayburt (69)

C: Bartın (74)

D: Burdur (15)

#kim milyoner olmak ister
#Kim Milyoner Olmak İster Sorusu
#Plaka kodu
#Batman
#Bayburt
#Bartın
#Burdur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi takma adda bir kurbağa türü vardır? Milyoner'de 300 bin TL'lik soru