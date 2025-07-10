Kim Milyoner Olmak İster sorusu 10 Temmuz: Hangisinin plaka kodu diğer üçünden de küçüktür? Batman, Bayburt, Bartın, Burdur plaka kodu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında merak edilen o sorunun yanıtı belli oldu
Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam 1156. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmadaki bir soru ise merak edildi. İşte Hangisinin plaka kodu diğer üçünden de küçüktür? Batman, Bayburt, Bartın, Burdur plaka kodu sorusunun doğru yanıtı.
Soru: Hangisinin plaka kodu diğer üçünden de küçüktür? Batman, Bayburt, Bartın, Burdur plaka kodu
Cevap:
D: Burdur
A: Batman (72)
B: Bayburt (69)
C: Bartın (74)
D: Burdur (15)
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