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Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oluyor

Kırklareli'nde kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi, Değirmen Deresi taştı. Sabaha karşı başlayan sağanak, kentin kuzeyinde kuvvetli şekilde devam ediyor. Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sağanak, su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı. Kırklareli 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:15 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Kırklareli 5 günlük hava durumu

Kırklareli 5 günlük hava durumu

'de kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Yağış nedeniyle su debisi artan ve yatağından çıkan Değirmen Deresi, Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akmaya başladı. Kırklareli hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

KIRKLARELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kırklareli 5 günlük hava durumu için

DEĞİRMEN DERESİ TAŞTI

Kırklareli'nde kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi, Değirmen Deresi taştı.

Sabaha karşı başlayan sağanak, kentin kuzeyinde kuvvetli şekilde devam ediyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sağanak, su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı. Yağış nedeniyle su debisi artan ve yatağından çıkan Değirmen Deresi, Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akmaya başladı.

Asfaltın bazı bölümlerine zarar veren taşkın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Taşkın, arazilere yayılmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 17 derece olduğu bölgede kuvvetli sağanakların yarına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici de bölgeye gelerek devam eden çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Edirne'de de zaman zaman sağanak şiddetini artırıyor.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşam saatlerine dek süreceği ön görülüyor.





#Kırklaeli
#hava durumu
#meteoroloji
#trakya
1 saat önce
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