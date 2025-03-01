Kırşehir imsakiye 2025 Diyanet Kırklareli sahur (imsak) vakti ve iftar saati 2025 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden yayınlanan 1 Mart 2025 Kırşehir sahur vaktini öğrenecek olan Müslümanlar, oruca niyet etmek için sahura bu bilgiler ışığında hazırlık yapacaklar.