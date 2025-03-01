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Kırşehir İftar ve Sahur Vakti Ne Zaman? 1 Mart Kırşehir iftar ve sahur saatleri

Kırşehir İftar ve Sahur Vakti Ne Zaman? 1 Mart Kırşehir iftar ve sahur saatleri

15:571/03/2025, Saturday
G: 1/03/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Kırşehir imsakiyesi
Kırşehir imsakiyesi

2025 Ramazan İmsakiyesi ile Kırşehir sahur saati ve iftar vakitleri belli oldu. On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 1 Mart'ta başlıyor. İlk sahura kalkmak için geri sayım başlarken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 imsakiye ile il il iftar ve sahur saatleri duyuruldu. Buna göre, Kırşehir sahur vakti saat kaçta? Kırşehir'de sabah ve akşam ezanı kaçta okunacak? İşte Kırşehir iftar ve sahur vakitleri

Kırşehir imsakiye 2025 Diyanet Kırklareli sahur (imsak) vakti ve iftar saati 2025 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden yayınlanan 1 Mart 2025 Kırşehir sahur vaktini öğrenecek olan Müslümanlar, oruca niyet etmek için sahura bu bilgiler ışığında hazırlık yapacaklar.

KIRŞEHİR İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?

Kırşehir iftar vakti 2025 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Buna göre 1 Mart Cumartesi günü Kırşehir'de ilk iftar (akşam ezanı) saat 18:42'de olacak.

KIRŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

1 01.03.2025 05:47 07:09 13:01 16:10 18:42 19:59

2 02.03.2025 05:46 07:08 13:01 16:10 18:43 20:00

3 03.03.2025 05:45 07:06 13:00 16:11 18:44 20:01

4 04.03.2025 05:43 07:05 13:00 16:12 18:45 20:02

5 05.03.2025 05:42 07:03 13:00 16:12 18:46 20:03

6 06.03.2025 05:40 07:02 13:00 16:13 18:48 20:04

7 07.03.2025 05:39 07:00 12:59 16:14 18:49 20:05

8 08.03.2025 05:37 06:59 12:59 16:14 18:50 20:06

9 09.03.2025 05:35 06:57 12:59 16:15 18:51 20:07

10 10.03.2025 05:34 06:56 12:59 16:15 18:52 20:08



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