2025 Ramazan İmsakiyesi ile Kırşehir sahur saati ve iftar vakitleri belli oldu. On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 1 Mart'ta başladı. İlk sahura kalkmak için geri sayım başlarken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 imsakiye ile il il iftar ve sahur saatleri duyuruldu. Buna göre, Kırşehir sahur vakti saat kaçta? Kırşehir'de sabah ve akşam ezanı kaçta okunacak? İşte Kırşehir iftar ve sahur vakitleri
Kırşehir imsakiye 2025 Diyanet Kırklareli sahur (imsak) vakti ve iftar saati 2025 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden yayınlanan 1 Mart 2025 Kırşehir sahur vaktini öğrenecek olan Müslümanlar, oruca niyet etmek için sahura bu bilgiler ışığında hazırlık yapacaklar.
KIRŞEHİR İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?
Kırşehir iftar vakti 2025 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Buna göre 5 Mart Çarşamba günü Kırşehir'de iftar (akşam ezanı) saat 18:46'da olacak.
KIRŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025
Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 01.03.2025 05:47 07:09 13:01 16:10 18:42 19:59
2 02.03.2025 05:46 07:08 13:01 16:10 18:43 20:00
3 03.03.2025 05:45 07:06 13:00 16:11 18:44 20:01
4 04.03.2025 05:43 07:05 13:00 16:12 18:45 20:02
5 05.03.2025 05:42 07:03 13:00 16:12 18:46 20:03
6 06.03.2025 05:40 07:02 13:00 16:13 18:48 20:04
7 07.03.2025 05:39 07:00 12:59 16:14 18:49 20:05
8 08.03.2025 05:37 06:59 12:59 16:14 18:50 20:06
9 09.03.2025 05:35 06:57 12:59 16:15 18:51 20:07
10 10.03.2025 05:34 06:56 12:59 16:15 18:52 20:08