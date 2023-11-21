Kış lastiği
İLK KARI GÖRMEDEN OLMUYOR
Kar düşmeden lastikçiye gitmediklerini söyleyen İrfan Uzar, "Meteoroloji karın ne zaman yağacağını söylüyor ama bizler illa karı yerde göreceğiz. Kar yağınca da gelip böyle lastikçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyoruz. Hem ustaları sıkboğaz ediyoruz, hem de kendimizi bu eziyete mahkum ediyoruz. O yüzden kar yağmadan önce bu lastik işini çözersek trafiği de rahatlatmış oluruz. Ben saat 08.30'dan beri bekliyorum. Saat 3 ila 4 arasında sıra gelir diye düşünüyorum. Yani bugünümüz de böyle gidecek. Önümüzdeki karın düşmesini beklemeyeceğim" dedi.
Kastamonu’da kış lastiği taktırmak için kuyruklar oluştu
Kastamonu’da, 1 Aralık’ta başlayacak kış lastiği uygulaması öncesi etkili olan kar yağışı sebebiyle vatandaşlar lastikçilerin yolunu tuttu. Sürücülere uyarılarda bulunan oto lastikçiler, kaliteli kış lastiği kullanımının kazaların önüne geçebileceğini söyledi.
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ve buzlanmanın olduğu yollara kış lastiği olmadan çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan kar yağışlarının ardından sürücüler lastikçilerin yolunu tutmaya başladı. 1 Aralık’ta başlayacak olan kış lastiği uygulaması öncesinde yoğunluğun arttığı Kastamonu’daki oto lastikçiler sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Buzlanan yollarda kalitesiz kış lastiklerinin kazaların önüne geçemediğini ifade eden oto lastikçiler, sürücülerin kaliteli kış lastiklerine yönelmesini tavsiye etti. Kışlık lastiklerin vakumlu ve en 8 milimetre civarında diş derinliğine sahip olması gerektiğini belirten oto lastikçiler, lastik içerisindeki hava basıncının da önemli olduğunu kaydetti.
“Kış mevsiminde kaliteli kışlık lastik kullanın”
Kastamonu’da oto lastikçilik yapan Metin Nahar, kar yağışının ardından vatandaşların lastikçilere yöneldiğini belirterek, “Kışlık lastiklerimizi bir an önce taktırmamız gerekiyor. Kışlık lastiklerimizin özellikle vakumlu ve kaliteli olması gerekiyor. Birinci sınıf lastik kullanmalıyız. Derme çatma lastik olmaması gerekiyor, ucuz lastik olmaması gerekiyor. Kalite her zaman kalitedir, birinci sınıf olduğu için hayat kurtarma riski daha fazladır. Ölümlere sebebiyet veren ucuz lastik kullanmayın, ucuz lastiğin fren hakimiyeti zayıf olur. Kışlık lastiği, vakumlu ve diş derinlikleri 8-9 milimetre olması gerekiyor. 5 milimetreden aşağıda diş derinliği kullanılmaması gerekiyor. Kış lastiklerimizin havası arabanın durumuna göre değişir ama bazen 36 bazen 40 PSİ’de (hava basınç değeri) şişirilebilir. Çünkü yere fazla temas etmesi gerekiyor, fren hakimiyeti olması için. Çok yoğun çalışıyoruz, sabah 06.00’da başlıyoruz, gece geç saatlere kadar devam ediyoruz. Kışlık lastiklerimizi kaliteli kullanalım, hem hayat kurtarır hem güvenli olur” dedi.