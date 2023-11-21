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Arabası olanlar lastikçilere koştu: Kış lastiği kuyruğu oluştu

Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler lastikçilere akın etti. Zorunlu kış lastiği uygulaması olan 1 Aralık'tan önce lastikçiye geldiklerini söyleyen İrfan Uzar, "İlla karı yerde göreceğiz. Kar yağınca da gelip böyle lastikçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyoruz. Hem ustaları sıkboğaz ediyoruz hem de kendimizi bu eziyete mahkum ediyoruz" dedi.

10:12 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Kış lastiği

Kış lastiği

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü, Erzurum'da, kar ve buzlanmaya karşı tedbir almak isteyen sürücüler, zorunlu
uygulamasının başlayacağı 1 Aralık'ı beklemeden lastikçilerin yolunu tuttu. Kazım Karabekir Caddesi'nde 20 yıldır lastik dükkanı olan Taner Coşkun (40), Erzurum'a kışın erken gelmesi nedeniyle 1 Aralık'ı beklemeden lastik değişimlerine başladıklarını söyledi. 4 çocuk babası Coşkun, "Doğu bölgesinde kış etkisini erken gösterdiği için biz, 1 Aralık’ı beklemeden kışlık lastik değişimine başladık. Günlerdir hazır bekliyorduk. Müşterilere, 'Havalar eksiye düştü. Kar gelmeden gelin değişimleri yapalım' dedik ama bizi dinlemediler. Halkımız her zaman son günü bekliyor. Kar yağıp herkes aynı gün gelince hem bizler hem de onlar perişan oluyor. Meteoroloji günlerdir kar geliyor uyarısı yapıyor. Ama buna rağmen, 'Lastik yıpranır' diye gelmiyor. Bununla hiç alakası yok. Yer soğuduğu zaman lastik yıpranmaz. Günü geldiğinde lastiğini değiştireceksin, sen de perişan olmayacaksın, çalışan da perişan olmayacak. Sabah namazından sonra çorbamızı içip işe başladık. Gece yarılarına çalışacağız. Biraz yıpranacağız ama ne yapalım ekmek teknemiz" diye konuştu.

İLK KARI GÖRMEDEN OLMUYOR

Kar düşmeden lastikçiye gitmediklerini söyleyen İrfan Uzar, "Meteoroloji karın ne zaman yağacağını söylüyor ama bizler illa karı yerde göreceğiz. Kar yağınca da gelip böyle lastikçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyoruz. Hem ustaları sıkboğaz ediyoruz, hem de kendimizi bu eziyete mahkum ediyoruz. O yüzden kar yağmadan önce bu lastik işini çözersek trafiği de rahatlatmış oluruz. Ben saat 08.30'dan beri bekliyorum. Saat 3 ila 4 arasında sıra gelir diye düşünüyorum. Yani bugünümüz de böyle gidecek. Önümüzdeki karın düşmesini beklemeyeceğim" dedi.

Kastamonu’da kış lastiği taktırmak için kuyruklar oluştu

Kastamonu’da, 1 Aralık’ta başlayacak kış lastiği uygulaması öncesi etkili olan kar yağışı sebebiyle vatandaşlar lastikçilerin yolunu tuttu. Sürücülere uyarılarda bulunan oto lastikçiler, kaliteli kış lastiği kullanımının kazaların önüne geçebileceğini söyledi.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ve buzlanmanın olduğu yollara kış lastiği olmadan çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan kar yağışlarının ardından sürücüler lastikçilerin yolunu tutmaya başladı. 1 Aralık’ta başlayacak olan kış lastiği uygulaması öncesinde yoğunluğun arttığı Kastamonu’daki oto lastikçiler sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Buzlanan yollarda kalitesiz kış lastiklerinin kazaların önüne geçemediğini ifade eden oto lastikçiler, sürücülerin kaliteli kış lastiklerine yönelmesini tavsiye etti. Kışlık lastiklerin vakumlu ve en 8 milimetre civarında diş derinliğine sahip olması gerektiğini belirten oto lastikçiler, lastik içerisindeki hava basıncının da önemli olduğunu kaydetti.

“Kış mevsiminde kaliteli kışlık lastik kullanın”

Kastamonu’da oto lastikçilik yapan Metin Nahar, kar yağışının ardından vatandaşların lastikçilere yöneldiğini belirterek, “Kışlık lastiklerimizi bir an önce taktırmamız gerekiyor. Kışlık lastiklerimizin özellikle vakumlu ve kaliteli olması gerekiyor. Birinci sınıf lastik kullanmalıyız. Derme çatma lastik olmaması gerekiyor, ucuz lastik olmaması gerekiyor. Kalite her zaman kalitedir, birinci sınıf olduğu için hayat kurtarma riski daha fazladır. Ölümlere sebebiyet veren ucuz lastik kullanmayın, ucuz lastiğin fren hakimiyeti zayıf olur. Kışlık lastiği, vakumlu ve diş derinlikleri 8-9 milimetre olması gerekiyor. 5 milimetreden aşağıda diş derinliği kullanılmaması gerekiyor. Kış lastiklerimizin havası arabanın durumuna göre değişir ama bazen 36 bazen 40 PSİ’de (hava basınç değeri) şişirilebilir. Çünkü yere fazla temas etmesi gerekiyor, fren hakimiyeti olması için. Çok yoğun çalışıyoruz, sabah 06.00’da başlıyoruz, gece geç saatlere kadar devam ediyoruz. Kışlık lastiklerimizi kaliteli kullanalım, hem hayat kurtarır hem güvenli olur” dedi.



#kış
#kış lastiği
#kar
#erzurum
#kastamonu
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