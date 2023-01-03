Kocaeli’de yoğun sis Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 Karayolu İstanbul ve Ankara istikametlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu mahallelerde sürücüler trafikte dikkatle ilerledi. D-100 Karayolu’nun İstanbul ve Ankara istikametlerinde de sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kocaeli 5 günlük hava durumu için haberimize bakabilirsiniz.

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