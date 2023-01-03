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Kocaeli’de yoğun sis

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 Karayolu İstanbul ve Ankara istikametlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu mahallelerde sürücüler trafikte dikkatle ilerledi. D-100 Karayolu’nun İstanbul ve Ankara istikametlerinde de sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kocaeli 5 günlük hava durumu için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli 5 günlük hava durumu
Kocaeli 5 günlük hava durumu

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis görüldü. Sürücüler zor anlar yaşadı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METREYE DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Kartepe’de sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sisin etkili olduğu mahallelerde sürücüler trafikte dikkatle ilerledi. D-100 Karayolu’nun İstanbul ve Ankara istikametlerinde de sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, sürücüler takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı. Zaman zaman etkisini artıran sis sebebiyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.

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