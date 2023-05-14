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Kocaeli Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı

2023 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy Kullanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli oy oranı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın oy oranları anbean Yeni Şafak'ta. Marmara Bölgesi Kocaeli seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları, ittifakların ve partilerin oy oranları, toplam seçmen sayısı gibi veriler Türkiye haritası üzerinden güncellenecek. 2023 Kocaeli seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı burada.

19:49 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023

14 Mayıs 2023 Marmara Bölgesi
, ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların ve ittifakların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Kocaeli'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları kaç? Kocaeli'da
de kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? 2023 Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı'nın oy oranlarında son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından
Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs
sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 Kocaeli milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Kocaeli Cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli oldu. Kocaeli
bunun yanında Kocaeli ittifak seçim sonuçları 2023 ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kocaeli ilçe sonuçları oy oranları son durum

Kocaeli ilçe cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

2018 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Kocaeli seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 58’ini alırken, Kocaeli Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 28,1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,2’isni, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,3’ünü aldı.

2018 Kocaeli milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Kocaeli oy oranı % 59 olurken, AK Parti 7, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 32,6’sınıi alarak CHP 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Kocaeli hakkında bilgiler

Kocaeli, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan bir ilimizdir. İstanbul'a yakınlığı nedeniyle önemli bir ekonomik ve sanayi merkezi konumundadır. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük liman kenti olan Gebze Limanı da Kocaeli il sınırları içerisinde yer almaktadır. İlin nüfusu yaklaşık 2 milyondur ve yüzölçümü 3,625 kilometrekaredir.

Kocaeli, endüstriyel anlamda oldukça gelişmiş bir ilimizdir. Sanayi sektörü, il ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle otomotiv, kimya, petrokimya ve metal sektörleri öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, ilimizde gıda, tekstil, mobilya ve inşaat sektörleri de gelişmiştir.

İlin turizm potansiyeli de oldukça yüksektir. Kocaeli, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir. Özellikle, Kartepe Kayak Merkezi, Sapanca Gölü, Kuzuyayla Tabiat Parkı, Hereke İpek Dokuma Müzesi ve İzmit Saat Kulesi gibi yerler, turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir.

Kocaeli'nin tarihi oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. İlk olarak antik çağda Bitinyalılar tarafından kurulmuştur. Daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdürmüştür. İl, Osmanlı döneminde ise bir sancak merkezi olarak kullanılmıştır.

Kocaeli, geniş bir üniversite öğrenci nüfusuna da sahiptir. Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi gibi önemli üniversiteler, ilimizde yer almaktadır.

Kocaeli'nin kültür ve sanat hayatı da oldukça hareketlidir. İl, her yıl düzenlenen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, Uluslararası Kocaeli Film Festivali, Kocaeli Sanat Günleri ve Kocaeli Caz Festivali gibi etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, ilimizde birçok müze, tiyatro ve sinema salonu da bulunmaktadır.


Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan yarışmakta. 600 vekil için ise 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile Meclis’e girecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhur, Millet, ATA ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile partilerin oy oranları sorguluyor. 1 milyon 691 bin 531 yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Kim hangi ittifak kazandı? Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar devam etti. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar oy kullanılacak. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

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28 dakika önce
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Mardin Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları