14 Mayıs 2023 Marmara Bölgesi Kocaeli seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların ve ittifakların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Kocaeli'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları kaç? Kocaeli'da seçim de kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? 2023 Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı'nın oy oranlarında son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 Kocaeli milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Kocaeli Cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli oldu. Kocaeli 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında Kocaeli ittifak seçim sonuçları 2023 ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kocaeli ilçe sonuçları oy oranları son durum

Kocaeli ilçe cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

2018 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Kocaeli seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 58’ini alırken, Kocaeli Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 28,1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,2’isni, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,3’ünü aldı.

2018 Kocaeli milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Kocaeli oy oranı % 59 olurken, AK Parti 7, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 32,6’sınıi alarak CHP 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Kocaeli hakkında bilgiler

Kocaeli, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan bir ilimizdir. İstanbul'a yakınlığı nedeniyle önemli bir ekonomik ve sanayi merkezi konumundadır. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük liman kenti olan Gebze Limanı da Kocaeli il sınırları içerisinde yer almaktadır. İlin nüfusu yaklaşık 2 milyondur ve yüzölçümü 3,625 kilometrekaredir.

Kocaeli, endüstriyel anlamda oldukça gelişmiş bir ilimizdir. Sanayi sektörü, il ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle otomotiv, kimya, petrokimya ve metal sektörleri öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, ilimizde gıda, tekstil, mobilya ve inşaat sektörleri de gelişmiştir.

İlin turizm potansiyeli de oldukça yüksektir. Kocaeli, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir. Özellikle, Kartepe Kayak Merkezi, Sapanca Gölü, Kuzuyayla Tabiat Parkı, Hereke İpek Dokuma Müzesi ve İzmit Saat Kulesi gibi yerler, turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir.

Kocaeli'nin tarihi oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. İlk olarak antik çağda Bitinyalılar tarafından kurulmuştur. Daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdürmüştür. İl, Osmanlı döneminde ise bir sancak merkezi olarak kullanılmıştır.

Kocaeli, geniş bir üniversite öğrenci nüfusuna da sahiptir. Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi gibi önemli üniversiteler, ilimizde yer almaktadır.

Kocaeli'nin kültür ve sanat hayatı da oldukça hareketlidir. İl, her yıl düzenlenen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, Uluslararası Kocaeli Film Festivali, Kocaeli Sanat Günleri ve Kocaeli Caz Festivali gibi etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, ilimizde birçok müze, tiyatro ve sinema salonu da bulunmaktadır.



