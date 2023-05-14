14 Mayıs İç Anadolu Bölgesi Konya seçim sonuçları 2023 , ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların ve ittifakların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Konya'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları kaç? Konya'da seçim de kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? 2023 Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı'nın oy oranlarında son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 Konya milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs Konya genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Konya Cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli oldu. Konya 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında Konya ittifak seçim sonuçları 2023 ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Konya ilçe sonuçları oy oranları son durum

Konya ilçe cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

2018 Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Konya cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 74.2’ini alırken, Muharrem İnce Konya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 13.7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8.2’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,4’ünü aldı.

2018 Konya milletvekili genel seçim sonuçları

Konya milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Konya oy oranı % 74,9 olurken, AK Parti 12, MHP 2 milletvekili çıkardı. Konya’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 21’ini aldı. Konya’da CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

2018 Konya'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 59,4

MHP % 15,5

CHP % 9,7

İYİ Parti % 9

HDP % 3,7

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Konya hakkında bilgiler

Konya, Türkiye'nin orta kesiminde yer alan bir şehirdir. Anadolu'nun en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Konya, tarihi, kültürel ve dini önemiyle Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biridir.

Konya, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok medeniyet bu topraklarda varlık göstermiştir. Şehirdeki tarihi eserler de bu dönemlerden kalan önemli izler taşımaktadır.

Selçuklu İmparatorluğu'nun başkenti olan Konya, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla da dikkat çekmektedir. Şehir, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı ve felsefesiyle özdeşleşmiştir. Mevlana Müzesi, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biridir. Ayrıca Konya'da, Selimiye Camii, İnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi, Alaaddin Camii, Konya Arkeoloji Müzesi gibi tarihi yapılar da bulunmaktadır.

Konya, tarım ve sanayi şehri olarak da önemlidir. Şehir, tahıl üretimiyle öne çıkmaktadır. Ayrıca sanayi sektöründe de önemli bir konuma sahiptir. Konya, Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden biridir. Özellikle otomotiv, savunma sanayi, gıda, makine ve tekstil sektörleri gelişmiştir.

Konya, coğrafi konumu nedeniyle İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Şehrin iklimi karasal iklimdir. Konya'da yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Şehirde ziyaret edilebilecek pek çok doğal güzellik de bulunmaktadır. Tuz Gölü, Meke Gölü, Beyşehir Gölü gibi göller Konya'nın doğal güzellikleri arasındadır.