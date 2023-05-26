Konya Ereğli seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2.turunun yapılması nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidecek. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Konya Ereğli seçim sonuçları 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ne kadar oy aldığına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Konya Ereğli Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

2018 Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Konya cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 74.2’ini alırken, Muharrem İnce Konya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 13.7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8.2’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,4’ünü aldı.

2018 Konya milletvekili genel seçim sonuçları

Konya milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Konya oy oranı % 74,9 olurken, AK Parti 12, MHP 2 milletvekili çıkardı. Konya’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 21’ini aldı. Konya’da CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

2018 Konya'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 59,4

MHP % 15,5

CHP % 9,7

İYİ Parti % 9

HDP % 3,7

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçim Günü Yasakları

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

Sandık kurulları kaç kişiden oluşuyor?

Seçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 5’i siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak. Seçim günü oy verme süresinin 17.00 itibariyle dolmasıyla sandık kurulu başkanı tarafından sandıklar açılacak ve oyların sayılmasına başlanacak.

YSK seçim sonuçlarının güvenliğini nasıl sağlıyor?

YSK, seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması, sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi için 2007'den bu yana kısa adı SEÇSİS olan Seçim Bilişim Sistemi'ni kullanıyor.

Konya Ereğli ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Konya'nın batısında yer alan Ereğli ilçesi, tarihi, coğrafi özellikleri ve nüfusuyla dikkat çeken bir yerleşim yeridir.

Ereğli ilçesi, antik dönemde Kibistra adıyla anılan bir bölgede kurulmuştur. Bölge, tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlk yerleşim yerleri ise tarihi bilinmemektedir. Ancak, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olarak kabul edilmiştir. İlçe, Osmanlı döneminde ise Ereğli adıyla anılmıştır.

Ereğli ilçesi, Konya'nın batısında, Toroslar'ın eteklerinde yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.536 kilometrekaredir. İlçe merkezi, Konya-Ereğli Karayolu üzerinde, Ereğli Ovası'nda yer almaktadır. İlçenin doğusunda Niğde il sınırı, batısında Ilgın ilçesi, kuzeyinde Altınekin ve Hüyük ilçeleri, güneyinde de Mut ilçesi yer almaktadır. Ereğli ilçesi, 42 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler;

Akçahüyük Mahallesi, Altınkaya Mahallesi, Armutlu Mahallesi, Aydoğan Mahallesi, Aydınlar Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Boztepe Mahallesi, Büyükşahap Mahallesi, Camii Kebir Mahallesi, Cemal Gürsel Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çay Mahallesi, Çeltikli Mahallesi, Çetinler Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Emirler Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Fatih Mahallesi, Gaffar Okkan Mahallesi, Gazi Mahallesi, Güney Mahallesi, Gürpınar Mahallesi, Hacı Şerif Mahallesi, Halkevi Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, İnönü Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Karamanlı Mahallesi, Kızılyaka Mahallesi, Kozağaç Mahallesi, Küçüksahap Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Mevlana Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Nazlı Mahallesi, Özlüce Mahallesi, Sabahattin Zaim Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Şeyh Edebali Mahallesi, Tınaztepe Mahallesi ve Yenidoğan Mahallesi'dir.

2021 yılı verilerine göre Ereğli ilçesi, 53.329 kişilik bir nüfusa sahiptir. İlçenin nüfusu, %51,4 oranında erkek ve %48,6 oranında kadınlardan oluşmaktadır. Yüzölçümüne kıyasla oldukça yoğun bir nüfusa sahip olan Ereğli ilçesi, Konya'nın en kalabalık ilçelerinden biridir.



