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Konya Hüyük Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

2023 Konya Hüyük seçim sonuçları belli oluyor. 28 Mayıs Pazar günü oy verme işlemi bitmesiyle Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonucu YSK tarafından açıklanıyor. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitmesiyle birlikte 18.00’de YSK tarafından sandık verilerini paylaşıyor olacak. İç Anadolu Bölgesi Konya Hüyük Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Konya Hüyük oy oranları yenisafak.com seçim sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

13:31 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hüyük Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023

Hüyük Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023

Konya Hüyük
28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen oy kullanma sonrası Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023
açıklanacak. Hüyük’te Cumhurbaşkanı adayları oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 2023
, partilerin oy oranları.

Konya Hüyük Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.


Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Konya Hüyük ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu hakkında

Konya ilinin batısında yer alan Hüyük ilçesi, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve tarım alanlarıyla önemli bir ilçedir.

Hüyük ilçesi, tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir konumda yer almıştır. İlçenin tarihi Hititlere kadar uzanmaktadır. Hüyük ilçesi, tarihi İpek Yolu güzergahında yer aldığından dolayı Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Osmanlı döneminde Hüyük, Bozkır ilçesine bağlı bir bucak merkeziydi. 1990 yılında ise ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Hüyük ilçesi, Konya il merkezine yaklaşık 95 km uzaklıkta yer alır. İlçenin doğusunda Hadim, batısında Akşehir, kuzeyinde Yunak ve Çeltik, güneyinde ise Beyşehir ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 886 km²'dir. İlçenin coğrafi yapısı genel olarak dağlık ve engebelidir. İlçenin en önemli akarsuyu Tuz Gölü'ne dökülen Akçayır Çayı'dır. İlçe genel olarak karasal iklim koşullarına sahiptir. Hüyük ilçesi, 28 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler;

  • Akçapınar, Akkuyu, Alayurt, Aydoğan, Ayvazlı, Başağaç, Belkuyu, Çalca, Çamurluk, Çatlı, Gündoğan, Hacıhasanlı, Hacıilyas, İslambey, İsmailli, Karapınar, Kızılkuyu, Konak, Köseli, Özdemir, Seydiler, Sırıksu, Suluca, Ufacık, Yakaköy, Yalınca ve Yarpuz mahalleleridir.

2021 yılı verilerine göre, Hüyük ilçesinin nüfusu 23.114'tür. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 26 kişidir. İlçe nüfusunun %50,8'i erkek, %49,2'si ise kadındır. Hüyük ilçesi, Konya'nın nüfus bakımından büyük ilçelerinden biridir.

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#2023 Hüyük cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
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Konya Karapınar Seçim Sonuçları Oy Oranı 2023