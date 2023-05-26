Konya Meram seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlar ı Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Konya Meram seçim sonuçları 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ne kadar oy aldığına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Konya Meram Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

2018 Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Konya cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 74.2’ini alırken, Muharrem İnce Konya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 13.7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8.2’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,4’ünü aldı.

2018 Konya milletvekili genel seçim sonuçları

Konya milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Konya oy oranı % 74,9 olurken, AK Parti 12, MHP 2 milletvekili çıkardı. Konya’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 21’ini aldı. Konya’da CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

2018 Konya'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 59,4

MHP % 15,5

CHP % 9,7

İYİ Parti % 9

HDP % 3,7

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

YSK seçim sonuçlarının güvenliğini nasıl sağlıyor?

YSK, seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması, sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi için 2007'den bu yana kısa adı SEÇSİS olan Seçim Bilişim Sistemi'ni kullanıyor.

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

Eski kimlikle oy kullanılır mı?

Seçmenler eski kimlikle oy kullanabilecek. T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge ile oy kullanabilirsiniz.

Bu seçimde kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), verilerine göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

2023 seçimine katılan adaylar?

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yer almakta.

YSK kararına göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde üç cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan için oy kullanacak.

Konya Meram ilçesi hakkında

Konya'nın 31 ilçesinden biri olan Meram, şehir merkezinin güneyinde yer alan ve kentin en büyük ilçelerinden biridir. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile ünlü olan Meram, aynı zamanda ekonomik olarak da önemli bir konuma sahiptir.

Meram ilçesi, Konya'nın tarihi ve kültürel dokusunun önemli bir parçasıdır. Bölgenin tarihi, Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Selçuklu döneminde kentin gelişmesiyle birlikte Meram da önemli bir yerleşim yeri haline geldi. İlçenin adı, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad'ın kız kardeşi Melikşah Hatun'un yaptırdığı Meram İstasyonu'ndan gelmektedir.

Meram ilçesi, Konya şehir merkezinin güneyinde yer alır. Güneybatıda Selçuklu ilçesi, batıda Karatay ilçesi, kuzeyde Merkez ilçesi, doğuda Akşehir ilçesi ve güneyde Akören ilçesi ile sınır komşusudur. İlçenin yüzölçümü 1.606 km²'dir ve rakımı 1.000 - 1.500 metre arasında değişmektedir. Meram Ovası, ilçenin önemli bir bölümünü kaplamaktadır ve tarım açısından oldukça verimlidir. İlçede ayrıca Sultan Sazlığı Tabiat Parkı gibi doğal güzellikler de bulunmaktadır.

Meram ilçesi, 48 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şöyle sıralanabilir: Adliye, Ahıskalılar, Akpınar, Aladağ, Altınekin, Aşağıgecit, Aydoğdu, Ayrancılar, Balcılar, Başköy, Çalışkan, Çaybaşı, Çetinceviz, Çiftehavuzlar, Çimenlik, Çiçekli, Değirmenoluk, Doğu, Dumlupınar, Dutluca, Elmacık, Emirgazi, Esentepe, Gökçek, Güldamları, Güney, Gürler, Hacıseyit, Hamidiye, İbrahimler, İstiklal, Karahüyük, Karşıyaka, Kemer, Kıranşehir, Kirazlıyayla, Kızılyaka, Kocahacı, Koyunoğlu, Kültür, Kumkuyu, Kurtuluş, Pınarbaşı, Şahinşeyh, Şeker, Şeyhşamil, Tahir, Tepebaşı, Tırmıl, Toki, Uzunhasanlar, Yakuplar, Yalıhüyük, Yapağılı, Yenidoğan, Yeşilvadi, Yükselen, Yunus Emre, Zafer, Zeytinlik, Zümrütova.

Günümüzde Meram ilçesi, yaklaşık 400.000 kişilik nüfusuyla Konya'nın en kalabalık ilçelerinden biridir.



