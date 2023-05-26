Konya Sarayönü seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanacak. 2023 Konya Sarayönü seçim sonuçları na, oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 28 Mayıs 2023 Sarayönü YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Konya Sarayönü Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin. Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun. Cep telefonuyla kabine girmeyin. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın. Pusulalarınızı tek zarfa koyun. Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Konya Sarayönü ilçesi hakkında bilgiler

Konya'nın ilçelerinden biri olan Sarayönü, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir. Sarayönü, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunması sebebiyle, tarihi dönemlerden itibaren önemli bir yerleşim yeri olmuştur. İlçe, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İlçede bulunan Aşağı Tuzlukçu Harabeleri, Frigler dönemine ait kalıntılar arasındadır. Ayrıca, Selçuklu döneminden kalma tarihi eserler de ilçede bulunmaktadır.

Sarayönü, Konya il merkezine 78 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. İlçe, batısında Bozkır, kuzeybatısında Karapınar, kuzeyinde Çumra, doğusunda Ilgın, güneyinde ise Akşehir ilçeleri ile çevrilidir. İlçenin yüz ölçümü 1.485 km²'dir.

Sarayönü ilçesi, 47 mahalle ve 101 köyden oluşmaktadır. İlçenin merkezindeki mahalleler şunlardır: Akkuyu, Aşağı Kargı, Aşağı Kızılca, Aşağı Tuzlukçu, Başlamış, Büyük Öküzlü, Çakırlar, Çavuşlu, Çiftlik, Dağkıran, Derbent, Emirhan, Eski Beşevler, Gazi, Gümüşler, Güzelköy, Hacılar, Halifeler, Hüyüklü, Karaağaçlı, Karacahacılar, Karahüyük, Kargı, Kavaklı, Kestanepınarı, Kıralan, Kızılca, Kızıllar, Kocamanlar, Konyalı, Körpe, Köşkerler, Küçük Öküzlü, Mahmutlu, Muharremşah, Örencik, Özceylan, Pınarbaşı, Sağlık, Şehitler, Tavusbaba, Üskübü, Yapraklı, Yaralı ve Yeni Beşevler.

Sarayönü ilçesinin 2021 yılı nüfusu, 55.286'dır. İlçenin nüfus yoğunluğu ise km² başına 37 kişi olarak hesaplanmaktadır.



