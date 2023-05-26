Konya Seydişehir seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidecek. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Konya Seydişehir seçim sonuçları 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ne kadar oy aldığına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Konya Seydişehir Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin. Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun. Cep telefonuyla kabine girmeyin. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın. Pusulalarınızı tek zarfa koyun. Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Konya Seydişehir ilçesi hakkında bilgiler

Konya ilinin ilçelerinden biri olan Seydişehir, batısında Akseki, güneybatısında Manavgat, güneyinde Akşehir, doğusunda Hadim ve kuzeyinde Ilgın ilçeleriyle komşudur. İlçe, tarihi İpek Yolu üzerinde yer almıştır ve zengin tarihî geçmişi ve doğal güzellikleriyle turistik açıdan önemli bir bölgedir.

Tarihî olarak Frigya dönemine kadar uzanan Seydişehir ilçesi, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçe adını, Seydişehir Belediye Başkanlığı önünde bulunan tarihi Seydişehir Saat Kulesi'nden almıştır. Saat Kulesi, ilçenin simgesi haline gelmiştir.

Seydişehir ilçesi, İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağlarından biri olan Beydağı'nın eteklerinde yer almaktadır. Yüzölçümü 2.605 kilometrekare olan ilçenin coğrafyası, dağlık ve engebeli arazilerden oluşmaktadır. İlçenin en önemli nehirleri, Seydişehir Baraj Gölü'ne de su sağlayan Kızılırmak ve Ulupınar Çayı'dır. Seydişehir, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük antimon yataklarından birine sahiptir.

Seydişehir ilçesi, 34 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şöyle sıralanabilir: Adaköy, Adıgüzel, Akçaalan, Alacahan, Ayvalı, Bahçecik, Bağbaşı, Beyşehir, Büyükburun, Çalca, Çavuş, Çayıryazı, Doğanhisar, Gökpınar, Gülveren, Hacımahmutlar, İbri, İmrenli, Kale, Karahüyük, Kargın, Kayaönü, Kılçak, Köprülü, Mamasın, Meydan, Mülkiye, Özkandıra, Sarıveliler, Seydişehir, Uğrak ve Yılanpınar.

Seydişehir ilçesi, 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 75.000 nüfusa sahiptir. İlçede tarım, hayvancılık, sanayi ve madencilik gibi sektörler önemli yer tutmaktadır.



