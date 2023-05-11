Konya Yunak seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 2023 Milletvekili seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Konya Yunak ittifak seçim sonuçları 2023 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Konya Yunak Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.





Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2023 seçimine katılan adaylar?

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yer almakta.

YSK kararına göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasından anbean yayınlanacak.

Cumhur İttifakı’nda hangi partiler var?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

ATA İttifakı’nda hangi partiler var?

11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’dır.

Millet İttifakı’nda hangi partiler var?

"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.

Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Konya Yunak ilçesi hakkında bilgiler

Konya'nın merkezine yaklaşık 100 km uzaklıkta bulunan Yunak ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir yerleşim yeridir. İlçe, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alması sebebiyle stratejik öneme sahiptir. Yunak ilçesi, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alması nedeniyle uzun yıllardır ticaretin merkezi olarak kullanılmaktadır. İlçenin tarihi, Hititler ve Frigler gibi antik uygarlıklar dönemine kadar uzanmaktadır. Yunak, tarihi boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. İlçede yer alan tarihi kalıntılar, bu dönemlerin izlerini günümüze kadar taşımaktadır. Yunak ilçesi, 1923 yılında Konya iline bağlanmıştır.

Yunak ilçesi, Konya'nın güneybatısında yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.400 kilometrekaredir. İlçenin rakımı yaklaşık 1.200 metre civarındadır. İlçenin doğusunda Konya, batısında Afyonkarahisar, güneyinde Antalya ve Isparta, kuzeyinde ise Beyşehir ilçesi yer almaktadır. İlçe genellikle dağlık ve tepelik bir araziye sahiptir. İlçede, tarihi bir öneme sahip olan Bürüngüz Kanyonu, turistlerin ilgi odağıdır.

Yunak ilçesi, 2021 yılı itibarıyla 27 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şöyle sıralanabilir:

Akkışla, Aşağı Yarımca, Bostanpınar, Büyükbelen, Çaltı, Çarşı, Eğridere, Gömü, Günyaka, İncesu, Karaömerli, Kestel, Kızılca, Kozan, Menteş, Pınarbaşı, Sarıköy, Seydişahap, Sırtköy, Sulakyurt, Şirinköy, Türkmendamı, Üçler, Yaylacık, Yukarı Yarımca, Yunak, Yürüyüş.

Yunak ilçesi, 2021 yılı itibarıyla 21.850 kişilik nüfusa sahiptir. İlçe nüfusunun yaklaşık %60'ı kırsal alanda yaşamaktadır.







