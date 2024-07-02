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Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar? İşte Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) son açıklaması

Köprü geçiş ücretleri merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medyada iddia edilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte KGM otoyol ve köprü geçiş ücretleri güncel tarifesi.

10:26 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 10:34 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar?
Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar?

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medyada iddia edilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dair açıklamada bulundu. Peki Köprü ücretleri 2024 ne kadar? Güncel köprü - otoyol geçiş ücretleri: Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmek kaç TL oldu? İşte detaylar.

Otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerine zam mı geldi?

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modeli ile yapılarak trafiğe açılan ve görevli şirketler tarafından işletilmekte olan otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinde artış yapıldığını iddia eden haberlere yer verildiğini duyuyarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Köprü geçiş ücreti 2024 ne kadar?

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayan KGM, Osmangazi Köprüsü geçişinin 399 lira olduğunu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 49 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretinin de 419 TL olduğunu açıkladı.

Güncel Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri (KGM)

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#köprü otoyol ücretleri
#Karayolları Genel Müdürlüğü
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