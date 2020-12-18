Türkiye'nin 18 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Aktif vaka sayısı azalıyor

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Son 24 saatte 246 kişi hayatını kaybederken yeni vaka sayısı ise 26 bin 410 olarak açıklandı.

Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2020

OYNAT 02:28 Koronavirüs ile ilgili ilginç iddia: Covid-19 ışınlanmayla mı yayıldı? Yaptığı keşiflerle adından söz ettiren Balıkesirli Elektronik Mühendisi Cengiz Çetin, ilginç bir iddia ortaya atarak koronavirüsün Çin'den yayılma şeklinin ışınlanma testlerinden kaynaklandığını ileri sürdü. Elektronik Mühendisi Cengiz Çetin, Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında ve aylarca denizde seferde olan gemilerde hastalığın görülmesini örnek vererek, Çin'in ışınlanma deneyi yaparken koordinatlarda yaptığı hatadan virüsü dünyaya bulaştırdığını iddia etti. BiP'te paylaş

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