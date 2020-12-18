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Koronavirüs Türkiyenin 18 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Aktif vaka sayısı azalıyor
TÜRKİYE

18 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 18 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Aktif vaka sayısı azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Son 24 saatte 246 kişi hayatını kaybederken yeni vaka sayısı ise 26 bin 410 olarak açıklandı.

Koronavirüs ile ilgili ilginç iddia: Covid-19 ışınlanmayla mı yayıldı?
OYNAT 02:28
Koronavirüs ile ilgili ilginç iddia: Covid-19 ışınlanmayla mı yayıldı?
Yaptığı keşiflerle adından söz ettiren Balıkesirli Elektronik Mühendisi Cengiz Çetin, ilginç bir iddia ortaya atarak koronavirüsün Çin'den yayılma şeklinin ışınlanma testlerinden kaynaklandığını ileri sürdü. Elektronik Mühendisi Cengiz Çetin, Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında ve aylarca denizde seferde olan gemilerde hastalığın görülmesini örnek vererek, Çin'in ışınlanma deneyi yaparken koordinatlarda yaptığı hatadan virüsü dünyaya bulaştırdığını iddia etti.

Türkiye'nin 17 Aralık koronavirüs tablosu: Yine en yüksek vefat sayısı kaydedildi
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Türkiye'nin 17 Aralık koronavirüs tablosu: Yine en yüksek vefat sayısı kaydedildi
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