19 Aralık'ta resmen başlıyor: Ukrayna'da iki koronavirüs aşısı olana para verilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Telegram hesabından yayınladığı video mesajda, programın 19 Aralık'tan itibaren başlayacağını duyurdu.
İki doz aşı olanların 1000 grivna alacağını belirten Zelenskiy, ödemenin Ukrayna'nın e-devlet uygulaması "Diya" üzerinden olacağını ifade etti.
- Zelenskiy, paranın ancak spor salonu, sinema, tiyatro, müze ya da seyahat için kullanılabileceğini, böylece karantinadan en çok etkilenen sektörlere de destek olunacağını kaydetti.
Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 8 milyon 722 bin 235 kişiye iki doz aşı yapıldı.