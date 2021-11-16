Koronavirüs 19 Aralıkta resmen başlıyor Ukraynada iki koronavirüs aşısı olana para verilecek
DÜNYA

19 Aralık'ta resmen başlıyor: Ukrayna'da iki koronavirüs aşısı olana para verilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde iki doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların 1000 grivna (yaklaşık 380 lira) alacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
19 Aralıkta resmen başlıyor: Ukraynada iki koronavirüs aşısı olana para verilecek
Ukrayna'da iki doz Kovid-19 aşısı olanlara ödeme yapılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Telegram hesabından yayınladığı video mesajda, programın 19 Aralık'tan itibaren başlayacağını duyurdu.

İki doz aşı olanların 1000 grivna alacağını belirten Zelenskiy, ödemenin Ukrayna'nın e-devlet uygulaması "Diya" üzerinden olacağını ifade etti.

  • Zelenskiy, paranın ancak spor salonu, sinema, tiyatro, müze ya da seyahat için kullanılabileceğini, böylece karantinadan en çok etkilenen sektörlere de destek olunacağını kaydetti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 8 milyon 722 bin 235 kişiye iki doz aşı yapıldı.

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