Dünya Polonya sınırında kriz sürüyor Sınırı kaçak olarak geçen 50 kişi gözaltına alındı
AVRUPA

Polonya sınırında kriz sürüyor: Sınırı kaçak olarak geçen 50 kişi gözaltına alındı

Dondurucu soğuk havaya rağmen Polonya-Belarus sınırında göçmenlerin bekleyişi sürerken, Polonya Sınır Koruma (Straz Graniczna) birimi dün gece 50 kaçak göçmenin Polonya sınırını kaçak şekilde geçtiğini aktardı.

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Haber Merkezi İHA
Polonya sınırında kriz sürüyor: Sınırı kaçak olarak geçen 50 kişi gözaltına alındı
Sınırı kaçak olarak geçen 50 kişi gözaltına alındı.

Polonya’nın doğusundaki Starzyna köyü yakınlarında sınırı kaçak olarak geçen 50 kişi gözaltına alındı.


Dondurucu soğuk havaya rağmen Polonya-Belarus sınırında göçmenlerin bekleyişi sürerken, Polonya Sınır Koruma (Straz Graniczna) birimi dün gece 50 kaçak göçmenin Polonya sınırını kaçak şekilde geçtiğini aktardı.

KAÇAK GÖÇMENLER IRAK VATANDAŞI

Sınır Koruma Basın Sözcüsü Katarzyna Zdanowicz, Starzyna köyü yakınlarında yaşanan olay sonrası bu kişilerden 22’sinin polis tarafından gözaltına alındığını, söz konusu kişilerin Irak vatandaşı olduğunu bildirdi. Zdanowicz, geri kalan kişilerin ise bölgede görev yapan askerler ve sınır koruma görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını ifade etti. Ancak Sözcü Zdanowicz bu kişilerin milliyetleri hakkında bilgi vermedi.

223 KAÇAK GEÇİŞ GİRİŞİMİ


Gece boyunca Polonya-Belarus sınırının farklı bölgelerinde 223 kaçak geçiş girişiminde bulunulduğu, sınırın Polonya tarafında ise 13 kaçak göçmeni taşıyan 2’si Ukrayna, 1’i Suriye, 1’i Polonya vatandaşı olmak üzere 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polonya-Belarus sınırında devriye görevi yapan Polonyalı güvenlik güçleri, sınırın diğer tarafında hareketlilik gözlemlediklerini, geçtiğimiz pazartesi günü olduğu gibi bugün Polonya sınırına yeniden bir kitlesel yüklenme beklediklerini açıkladı.


Sınır hattında devriye görevi yapan güvenlik görevlileri yeni görüntüler yayınlarken, geçtiğimiz pazartesi günü olduğu gibi bugün göçmenlerin Kuznica sınırına kitlesel şekilde yeniden yüklenmesini beklediklerini belirtti. Sınırdaki çadırların çoğunun kaldırıldığı, ormanlardan dallar getirildiği, göçmenler arasında hareketlilik gözlendiği aktarıldı. Belarus Özel Kuvvetleri’nin de söz konusu bölgeye takviye ekipler gönderdiği, göçmenlere ise sınırdaki dikenli telleri kesmelerini sağlayacak araç, gereç ve Polonya güvenlik güçlerine karşı kullanmaları için göz yaşartıcı gaz tedarik edildiği ileri sürüldü.

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